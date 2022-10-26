У Німеччині зробили крок до легалізації «рекреаційного» вживання канабісу

Уряд Німеччини в цілому домовився щодо легалізації "рекреаційного" вживання канабісу для дорослих.

Як повідомляє AFP і німецька редакція The Local, про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах.

"Федеральний уряд сьогодні погодив ключові положення щодо контрольованого розповсюдження канабісу серед дорослих для рекреаційного використання", - сказав міністр.

Запропоновані зміни до законодавства передбачають, що канабіс та активний інгредієнт тетрагідроканабінол не класифікуватимуть як наркотики; придбання або зберігання до 30 грамів канабісу не вважатиметься порушенням, як і обмежене вирощування канабісу у себе вдома.

Реалізацію канабісу дорослим планують уможливити через спеціалізовані магазини з ліцензією та, можливо, аптеки.

Раніше у ЗМІ потрапляли більш деталізовані проєкти плану, де, втім, йшлося про обмеження до 20 грамів.

У правлячій коаліції соціал-демократів (SPD), "Зелених" та "Вільних демократів" вважають, що така легалізація створить безпечнішу альтернативу для тих, хто зараз купує канабіс на чорному ринку, та зменшить доходи організованих злочинних груп.

Водночас законопроєкту для реалізації цього плану ще немає і проєкт не вноситимуть, доки в деталях не з'ясують, що запропоновані ідеї не суперечитимуть загальноєвропейському законодавству.

Медичний канабіс у Німеччині легалізували у 2017 році, з низкою суворих запобіжників.