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Сербія посилює візові правила через тиск ЄС щодо сплеску міграції
14:27 26.10.2022 |
Сербія посилює правила в'їзду для громадян деяких країн через тиск з боку Європейського Союзу, до якого вона хоче приєднатися, щодо запровадження віз для країн, які стали джерелом міграції до блоку.
Про це пише Associated Press, повідомляє "Європейська правда".
Регулярно до Белграда прибувають рейси з Туреччини з громадянами африканських та азійських країн, яким не потрібна віза для в'їзду в Сербію.
Офіційні особи ЄС кажуть, що тисячі мандрівників, які прибули в Сербію та інші країни Західних Балкан як туристи в останні місяці, зрештою шукали притулку в країнах-членах ЄС.
Блок стурбований тим, що в балканському регіоні вже спостерігається зростання кількості людей з Близького Сходу, Азії та Африки, які прямують до Європи.
Сподіваючись трохи послабити тиск, ЄС закликав Сербію - разом з іншими країнами Західних Балкан, які прагнуть членства в ЄС, такими як Албанія, Боснія та Чорногорія, - привести свої правила в'їзду для мандрівників у відповідність до правил блоку.
Безвізова політика Сербії з такими країнами, як Індія, Куба, Туніс і Бурунді, зробила аеропорт Белграда альтернативним пунктом в'їзду для мігрантів із цих країн, які потім прямують на північ і захід до ЄС. У липні люди з Індії вперше увійшли до десятки найбільших національностей, які шукають притулку, згідно з даними Управління ЄС з питань притулку.
Цього місяця Сербія запровадила візи для громадян Бурунді та оголосила, що зробить те саме з тунісцями наступного місяця, а до кінця року розширить на інші країни.
Нагадаємо, країни Західних Балкан мають намір домовитися про безвізові поїздки між шістьма країнами, а також про взаємне визнання університетських дипломів і професійних кваліфікацій, що знаменує крок на шляху до членства в ЄС.
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