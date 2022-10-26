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Mercedes пішов із Росії. На його заводі під Москвою випускатимуть китайські автомобілі
14:06 26.10.2022 |
Німецький концерн Mercedes-Benz закрив угоду із продажу заводу під Москвою. На майданчику, ймовірно, розпочнеться випуск китайських автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".
Як зазначає видання, Mercedes став третім великим виробником легкових автомобілів, що пішов із Росії. До цього реалізували свої активи та залишили його Renault та Nissan. Також у країні закрився завод Toyota.
Концерн продав свій завод у Підмосков'ї та майно дилеру марки ГК "Автодім". Концерн оцінював свої активи в РФ у 2 млрд євро. Автомобільний експерт Володимир Беспалов не може оцінити угоду з урахуванням нинішньої ситуації на авторинку, коли активи продаються за 1 руб. Навіть якщо грошова угода, у компанії виникнуть проблеми з виведенням коштів з РФ.
Постачання автомобілів дорожче 50 тис. євро з ЄС та всіх машин із США до РФ заборонено санкціями. Також інші обмеження фактично унеможливлюють стабільні поставки комплектуючих до РФ.
Завод Mercedes-Benz потужністю 25 тис. машин на рік запустився у підмосковному Єсипові зовсім недавно - у 2019 році. Інвестиції в проект склали 19 млрд рублів, виконували зварювання та фарбування.
Торік концерн Mercedes-Benz збільшив продажі в РФ на 11%, до 43 тис. машин. За підсумками дев'яти місяців поточного року вони скоротилися на 73% до 9,1 тис. штук.
"Автодім" спеціалізується на продажу та обслуговуванні преміальних та люксових автомобілів. Холдинг належить Андрію Ольховському. У серпні в "Автодомі" заявляли про активні переговори з низкою китайських автовиробників щодо ексклюзивного дистрибуторства нових марок у Росії.
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