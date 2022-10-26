Столтенберг: Жодна країна не повинна допомагати Росії в її агресивній війні проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав "неприйнятним" постачання Іраном безпілотних літальних апаратів Росії, які вона використовує у війні проти України, вітаючи санкції, які до Тегерана вже застосував Європейський Союз.

"В останні дні ми також бачили, як Іран надає військову підтримку російським військовим зусиллям. Це не прийнятно. Жодна країна не повинна допомагати агресору в незаконній війні. Тому я вітаю запровадження суворих санкцій проти Тегерана союзниками та Європейським Союзом", - сказав генсек альянсу на борту американського авіаносця "Джордж Буш", який наразі бере участь у навчаннях НАТО Neptune Strike 2022 у Середземному морі. Текст підходу до преси оприлюднено в середу на сайті організації.

Столтенберг також висловив думку, що "жорстока та незаконна війна Росії проти України перебуває у ключовому моменті". "Президент Путін відповідає на свої невдачі на полі бою ще більшою агресією. Удари по цивільному населенню, по цивільній енергетичній інфраструктурі та безпілотні й ракетні удари по житлових кварталах. Тепер Росія неправдиво стверджує, що Україна готується застосувати радіологічну "брудну бомбу" на своїй території. Союзники НАТО відкидають це відверто неправдиве твердження", - заявив він.

У зв'язку з цим генсек НАТО звернув увагу на те, що й раніше "ми бачили закономірність", коли "Росія звинувачує інших у тому, що вони самі мають намір зробити - від Сирії до України". "Росія не повинна використовувати неправдиві приводи для подальшої ескалації. Світ уважно спостерігає (за її діями)", - наголосив Столтенберг.

Він знову констатував, що НАТО не є учасником війни в Україні, але продовжуватиме підтримувати фундаментальне право українців на самооборону стільки, скільки потрібно.