США, Японія та Південна Корея пообіцяли безпрецедентну реакцію в разі проведення КНДР ядерного випробування

США, Японія та Південна Корея готові дати безпрецедентну відповідь у разі, якщо КНДР проведе ядерне випробування, заявив заступник глави МЗС Південної Кореї Чхо Хен Дон.

"Ми домовилися, що буде необхідна безпрецедентного масштабу відповідь, якщо Північна Корея здійснить свої плани щодо проведення сьомого ядерного випробування", - наводять південнокорейські ЗМІ його слова.

Відповідна заява відбулася після переговорів Чхо Хен Дона з першим заступником держсекретаря США Венді Шерман і заступником глави МЗС Японії Такео Морі в Токіо.

"Ми закликаємо Північну Корею утриматися від нових провокацій", - зазначила Шерман, назвавши дії Пхеньяна "безрозсудними й такими, що дестабілізують регіон".

Морі, зі свого боку, наголосив, що Токіо посилить співпрацю з Вашингтоном і Сеулом.

Напруженість на Корейському півострові посилилася останнім часом. Пхеньян із кінця вересня проводить регулярні запуски балістичних ракет.

Востаннє КНДР проводила ядерне випробування у 2017 році.

