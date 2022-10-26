Саудівська Аравія у вересні подвоїла постачання нафти в Європу

Саудівська Аравія веде діалог із багатьма урядами Євросоюзу, який відмовляється закуповувати російську нафту, і вже подвоїла туди постачання. Про це повідомив міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман під час конференції Future Investment Initia, передає «Інтерфакс-Україна».

«Дуже просто: business as usual», - прокоментував він ситуацію з тим, як Саудівська Аравія веде діалог із Європою, яка відмовляється від російської нафти.

З його слів, Саудівська Аравія намагається полегшити ситуацію з постачаннями й веде перемовини з кількома державами, зокрема Німеччиною, Польщею, Чехією, Румунією, Хорватією.

Як зазначив міністр, ці держави вирішили питання з усуненням «вузьких місць» у логістиці доставки нафти, і у вересні 2021 року Saudi Aramco постачала в Європу 490 тис. барелів на добу (б/д) нафти, а у вересні цього року - 950 тис. б/д.

Абдулазіз бен Сальман додав, що країна продовжуватиме робити, що й робила, - постачатиме нафту тому, хто її хоче купувати.

