Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Саудівська Аравія у вересні подвоїла постачання нафти в Європу

 

Саудівська Аравія веде діалог із багатьма урядами Євросоюзу, який відмовляється закуповувати російську нафту, і вже подвоїла туди постачання. Про це повідомив міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман під час конференції Future Investment Initia, передає «Інтерфакс-Україна».

«Дуже просто: business as usual», - прокоментував він ситуацію з тим, як Саудівська Аравія веде діалог із Європою, яка відмовляється від російської нафти.

З його слів, Саудівська Аравія намагається полегшити ситуацію з постачаннями й веде перемовини з кількома державами, зокрема Німеччиною, Польщею, Чехією, Румунією, Хорватією.

Як зазначив міністр, ці держави вирішили питання з усуненням «вузьких місць» у логістиці доставки нафти, і у вересні 2021 року Saudi Aramco постачала в Європу 490 тис. барелів на добу (б/д) нафти, а у вересні цього року - 950 тис. б/д.

Абдулазіз бен Сальман додав, що країна продовжуватиме робити, що й робила, - постачатиме нафту тому, хто її хоче купувати.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,0804
  0,1225
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3479  0,24 0,60 40,2825  0,28 0,70
EUR 38,2200  0,04 0,12 39,3804  0,12 0,31

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес