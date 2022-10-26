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Саудівська Аравія у вересні подвоїла постачання нафти в Європу
09:58 26.10.2022 |
Саудівська Аравія веде діалог із багатьма урядами Євросоюзу, який відмовляється закуповувати російську нафту, і вже подвоїла туди постачання. Про це повідомив міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман під час конференції Future Investment Initia, передає «Інтерфакс-Україна».
«Дуже просто: business as usual», - прокоментував він ситуацію з тим, як Саудівська Аравія веде діалог із Європою, яка відмовляється від російської нафти.
З його слів, Саудівська Аравія намагається полегшити ситуацію з постачаннями й веде перемовини з кількома державами, зокрема Німеччиною, Польщею, Чехією, Румунією, Хорватією.
Як зазначив міністр, ці держави вирішили питання з усуненням «вузьких місць» у логістиці доставки нафти, і у вересні 2021 року Saudi Aramco постачала в Європу 490 тис. барелів на добу (б/д) нафти, а у вересні цього року - 950 тис. б/д.
Абдулазіз бен Сальман додав, що країна продовжуватиме робити, що й робила, - постачатиме нафту тому, хто її хоче купувати.
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