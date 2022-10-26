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АНАЛІТИКА

Сунак чекає на спільну роботу з Байденом для зміцнення стабільності у світі та підтримки України

 

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак чекає на спільну роботу з американським президентом Джозефом Байденом для зміцнення стабільності у світі та підтримки України.

"Я з нетерпінням чекаю спільної роботи з Джозефом Байденом для зміцнення стабільності у всьому світі та продовження нашої провідної ролі у підтримці народу України", - написав Сунак у мікроблозі Твіттер у ніч на середу.

Він наголосив, що Сполучені Штати та Велика Британія є найближчими союзниками.

Раніше президент США Джозеф Байден заявляв, що розраховує на зміцнення співпраці США та Великої Британії у продовженні спільної підтримки України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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