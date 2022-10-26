Байден пов'язав ставлення до Саудівської Аравії з підтримкою України

Білий дім заявив, що взяв до відома дії Саудівської Аравії на підтримку України, вжиті останніми днями.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС , про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Раніше президент США Джо Байден заявляв, що розглядає можливість перегляду відносин з Ер-Ріядом на тлі рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти.

"Байден продовжує обмірковувати процес перегляду відносин і те, як нам рухатися далі. Ми взяли до відома, що Саудівська Аравія голосувала проти Росії в ООН, а також пообіцяла виділити 4 млн доларів на підтримку України", - заявила вона.

При цьому в Білому домі зазначили, що ці кроки не компенсують скорочення видобутку, але вони заслуговують на увагу.

Останні коментарі Білого дому мають примирливіший характер, ніж попередні різкі заяви американської адміністрації щодо дій Ер-Ріяда.

Скорочення видобутку нафти

Країни ОПЕК+ на початку жовтня ухвалили рішення скоротити видобуток нафти з листопада на 2 млн барелів на добу.

Білий дім назвав це рішення недалекоглядним і заявив, що Саудівська Аравія фактично погоджує енергетичну політику з Росією. Ер-Ріяд відкинув ці звинувачення і заявив, що рішення має економічний характер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів переговори з принцом Саудівської Аравії, під час яких вони домовилися співпрацювати щодо звільнення українських полонених.

Нагадаємо, що у вересні за посередництва принца Саудівської Аравії з російського полону звільнили 10 іноземних бійців ЗСУ.



