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Ліві демократи відкликали листа до Байдена з закликом до прямих переговорів з Росією
21:41 25.10.2022 |
Група з тридцяти представників лівого крила Демократичної партії США у вівторок відкликали листа до президента Джо Байдена, де зокрема закликали переглянути політику щодо України та почати прямі переговори з Росією.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві очільниці лівої фракції демократів у Палаті представників Праміли Джаяпал.
"Листа було складено кілька місяців тому, але, на жаль, співробітники опублікували його без попередньої перевірки. Як голова фракції, я беру на себе відповідальність за це", - зазначила вона.
Джаяпал додала, що лист було опубліковано в той час, коли лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті застерігав про можливе зменшення підтримки України в разі перемоги його партії на проміжних виборах.
"Часова близькість цих заяв створила прикре враження, що демократи, які рішуче і одностайно підтримували і голосували за кожен пакет військової, стратегічної та економічної допомоги українському народу, якимось чином приєдналися до республіканців, які прагнуть припинити підтримку Штатами Зеленського та українських сил", - стверджує вона.
Нагадаємо, в надісланому в понеділок листі ліві демократи закликали Байдена поєднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, з "дипломатичним поштовхом на випередження, подвоївши зусилля з пошуку реалістичних умов для припинення вогню".
За даними CNN, демократи в Палаті представників були розлючені на Джаяпал через листа, який виявив розбіжності в партії щодо війни в Україні за лічені дні до листопадових парламентських виборів.
Досі головне занепокоєння можливим зменшенням підтримки України виникало у зв'язку з можливим посиленням позицій Республіканської партії в Конгресі після проміжних виборів 8 листопада.
Байден висловлював стурбованість тим, як США далі будуть підтримувати Україну, у разі перемоги республіканців, зокрема крила трампістів, на виборах до Палати представників.
За інформацією ЗМІ, у Конгресі представники з Демократичної та Республіканської партій обговорюють можливість ухвалити закон про виділення 50 мільярдів доларів допомоги Україні наперед на тлі побоювань, що після виборів законодавці можуть більш скептично ставитися до підтримки Києва.
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