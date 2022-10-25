Мінтранс РФ пропонує дозволити ремонт російських Airbus та Boeing з використанням неоригінальних запчастин

Мінтранс РФ підготував проект постанови уряду, який дозволяє техобслуговування та ремонт літаків з використанням неоригінальних компонентів, виготовлених «за процедурами країн, які є провідними у світовому авіаційному співтоваристві».

Проект документу розміщено на порталі regulation.gov.ru. Він передбачає внесення змін до чинної постанови від 12 березня 2022 р. №353.

В умовах санкцій російські компанії зазнають труднощів у поставках оригінальних комплектуючих, вироблених організаціями, схваленими авіарегуляторами країн розробників повітряних суден, йдеться в записці пояснення до проекту. Запуск власного виробництва частини іноземних запчастин до та їх сертифікація «займе значний час, що перевищує час експлуатації багатьох комплектуючих виробів». Цей тимчасовий розрив вплине на безпеку та обсяги повітряних перевезень до РФ, зазначають автори документа.

Крім того, проектом пропонується допустити впровадження модифікацій і виконання ремонтів літаків «на підставі документації, розробленої схваленими організаціями країн, що також є провідними у світовому авіаційному співтоваристві в цьому виді діяльності, включаючи країни, які не є країнами розробників авіатехніки, що експлуатується в РФ». Пропозиція обумовлена ​​обмеженим доступом російських компаній до конструкторської документації та програмного забезпечення розробників техніки, а також недоліком досвіду таких організацій.

Проект також передбачає продовження до кінця 2023 року дії заходів, встановлених у попередніх редакціях ухвали №353. Зокрема, продовжуються терміни дії сертифікатів льотної придатності іноземної авіатехніки, виданих Росавіацією, у разі їх закінчення у період з 1 березня до 31 грудня 2022 року.