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Держдеп США: Росія відчує наслідки за використання «брудної бомби» або іншої ядерної зброї
16:42 25.10.2022 |
Росія зіткнеться з наслідками у випадку, якщо застосує так звану "брудну бомбу" чи будь-яку іншу ядерну зброю.
Про це заявив у понеділок офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
"Це, безперечно, стало б ще одним прикладом жорстокості президента Путіна, якби він застосував так звану "брудну бомбу". Для Росії будуть наслідки, незалежно від того, чи застосує вона "брудну бомбу" чи ядерну бомбу. Ми дуже чітко заявили про це", - сказав Прайс журналістам.
Він додав, що Москві важливо знати про "глибокий характер наслідків", які її спіткають у разі застосування ядерної зброї.
Він не уточнив, якими саме будуть наслідки та чи відрізнятимуться вони залежно від типу зброї.
Прайс зазначив, що Сполучені Штати не бачили жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але побоювання виникли через те, що російські посадовці поширюють неправдиві заяви про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу".
"Ми знаємо послужний список Кремля, коли йдеться про подібні заяви", - сказав Прайс.
Він додав, що Сполучені Штати не бачать причин коригування свою ядерну політику.
Останніми днями міністр оборони Росії Сергєй Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану провокацію України.
Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що у РФ заплановані ще контакти по військовій лінії через нібито плани Києва використати "брудну бомбу".
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