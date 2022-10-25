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Чехія шостою в Європі закрила в'їзд російським туристам
16:29 25.10.2022 |
У вівторок, 25 жовтня, набула чинності заборона на в'їзд до Чехії для громадян РФ із туристичними шенгенськими візами.
Чеський уряд ухвалив рішення про заборону одноголосно. "У ситуації, коли російський режим бомбардує цивільні об'єкти, ми не можемо закривати на це очі", - цитує міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського місцеве агентство CTK.
Міністр також закликав відмовляти у видачі віз росіянам, які тікають від мобілізації на війну в Україні, і з цієї причини просять надати їм притулок. Утім президент Чехії Мілош Земан у відповідь на запитання, чи повинна Прага приймати російських ухилянтів сказав: "Безумовно, так". На його думку, росіяни не становлять загрози для безпеки Чехії.
Які країни ЄС обмежили в'їзд росіянам
Чехія стала шостою країною Європейського Союзу, яка закрила кордони для російських туристів. Раніше про заборону на в'їзд туристам з Росії оголосили Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія.
Деякі інші європейські держави теж серйозно обмежили можливість отримання віз росіянами. Бельгія поки що видає документи лише студентам, науковцям або фахівцям, які працюють у цій країні. Данія практично повністю призупинила розгляд заяв на короткострокові візи та посвідки на проживання. Нідерланди розглядають від громадян РФ лише запити на візи з гуманітарних причин і на тимчасову посвідку на проживання. Словаччина готова видавати шенгенські візи росіянам "тільки у випадках крайньої потреби".
З 12 вересня ЄС призупинив дію спрощеного візового режиму з Росією. Вартість європейської візи зросла з 35 до 80 євро, для заявки потрібні додаткові документи, а час розгляду запиту збільшується до 15-45 днів. Посилились і вимоги до видачі довгострокових віз: у більшості випадків росіяни можуть розраховувати на шенгенські візи, які будуть обмежені виключно датами поїздки.
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