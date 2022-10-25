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США можуть надати Україні системи ППО HAWK - ЗМІ
11:37 25.10.2022 |
Сполучені Штати розглядають можливість відправки старого обладнання протиповітряної оборони HAWK в Україну, щоб допомогти їй захиститися від атак російських безпілотників і крилатих ракет.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили Reuters два американських чиновника.
Ракети-перехоплювачі HAWK будуть модернізацією ракетних систем Stinger - менших за розміром і з меншим радіусом дії, які Сполучені Штати вже відправили для стримування російського вторгнення.
Адміністрація Байдена скористається президентським повноваженням щодо вилучення озброєнь для передачі обладнання HAWK, яке базується на технології часів В'єтнаму, але було кілька разів модернізовано. Повноваження щодо вилучення зброї дозволяє Сполученим Штатам швидко передавати оборонні товари та послуги з запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.
Reuters не змогло дізнатися, скільки систем і ракет HAWK Сполучені Штати можуть передати. Білий дім відмовився від коментарів.
Система HAWK є попередником системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies, можливість передачі якої Україні і надалі не розглядають, повідомили американські чиновники.
Президент США Джо Байден пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть Україні передові повітряні системи після руйнівного ракетного обстрілу з боку Росії на початку цього місяця.
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Іспанія має намір відправити чотири пускові установки HAWK.
Сполучені Штати, ймовірно, спочатку відправлять ракети-перехоплювачі для системи HAWK в Україну, оскільки незрозуміло, чи достатньо американських пускових установок знаходяться в хорошому стані, повідомив американський чиновник. Американські системи знаходяться на зберіганні протягом десятиліть.
За словами американських чиновників, про новий пакет допомоги оголосять в кінці цього тижня. Один з американських чиновників сказав, що він, ймовірно, буде приблизно вдвічі меншим, ніж нещодавні пакети допомоги у сфері безпеки, які становили близько 700 мільйонів доларів.
Не було одразу зрозуміло, чи будуть включені ракети-перехоплювачі HAWK, але американські офіційні особи раніше попереджали, що розмір і склад пакетів військової допомоги може швидко змінюватися.
З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого Сполучені Штати направили Києву допомогу у сфері безпеки на суму близько 17,6 мільярда доларів.
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