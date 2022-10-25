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У ПАР відмовляються приймати яхту російського олігарха
10:53 25.10.2022 |
Мер південноафриканського міста Кейптауна ДжордінГілл-Льюїс закликав уряд країни не дозволити вхід у місцевий порт суперяхті Nord, яка належить російському олігарху Олексію Мордашову.
Про це пише Times Live.
"Я написав міністру міжнародних відносин і співробітництва Наледі Пандор з проханням заблокувати вхід судна, яке належить Олексію Мордашову і прямує до Кейптауна. Я також просив, щоб Мордашову не дозволили в'їзд в країну", - повідомив Гілл-Льюїс.
Він наголосив, що міжнародна спільнота визнала вторгнення в Україну незаконним і є докази військових злочинів, скоєних проти її народу.
"Основні положення нашої конституції стверджують відданість нашої країни людській гідності та просуванню прав і свобод людини. Приймати співучасника державного тероризму проти невинних людей на наших берегах як гостя було б порушенням цих цінностей. Якщо Мордашову дозволять пришвартуватисяі в'їхати в країну, я вважаю, що це буде не тільки соромно, але й зашкодить нашій репутації серед миролюбних націй світу", - підкреслив мер Кейптауна.
Зазначається, що 141-метрова суперяхта Nord з двома вертолітними майданчиками, на яку ЄС, Велика Британія та США наклали санкції після вторгнення рф в Україну, прямує до Кейптауна з Гонконгу.
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