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АНАЛІТИКА

У ПАР відмовляються приймати яхту російського олігарха

 

Мер південноафриканського міста Кейптауна ДжордінГілл-Льюїс закликав уряд країни не дозволити вхід у місцевий порт суперяхті Nord, яка належить російському олігарху Олексію Мордашову.

Про це пише Times Live.

"Я написав міністру міжнародних відносин і співробітництва Наледі Пандор з проханням заблокувати вхід судна, яке належить Олексію Мордашову і прямує до Кейптауна. Я також просив, щоб Мордашову не дозволили в'їзд в країну", - повідомив Гілл-Льюїс.

Він наголосив, що міжнародна спільнота визнала вторгнення в Україну незаконним і є докази військових злочинів, скоєних проти її народу.

"Основні положення нашої конституції стверджують відданість нашої країни людській гідності та просуванню прав і свобод людини. Приймати співучасника державного тероризму проти невинних людей на наших берегах як гостя було б порушенням цих цінностей. Якщо Мордашову дозволять пришвартуватисяі в'їхати в країну, я вважаю, що це буде не тільки соромно, але й зашкодить нашій репутації серед миролюбних націй світу", - підкреслив мер Кейптауна.

Зазначається, що 141-метрова суперяхта Nord з двома вертолітними майданчиками, на яку ЄС, Велика Британія та США наклали санкції після вторгнення рф в Україну, прямує до Кейптауна з Гонконгу.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, ПАР
 

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