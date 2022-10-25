Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ліберали закликали Байдена розпочати переговори з Росією. У Білому домі відреагували

 

Група з 30 ліберальних демократів у Конгресі США надіслала президенту Джо Байдену листа, де закликала переглянути стратегію щодо війни в Україні та піти на прямі переговори з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Конгресмени закликали Байдена об'єднати безпрецедентну економічну та військову підтримку, що надається США Україною, з "дипломатичним поштовхом на випередження, подвоївши зусилля щодо пошуку реалістичних умов для припинення вогню".

Крім того, однопартійці президента США висловлюють стурбованість тим, що Вашингтон не веде регулярного діалогу з РФ для припинення затяжної війни, і нагадують про її глобальні наслідки: зростання цін у Сполучених Штатах та небезпеку ядерного удару РФ.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Білому домі Джон Кірбі відповів, що без участі України це неможливо.

"Ми, зрозуміло, цінуємо погляди, виражені цими членами Конгресу. Знаємо про цей лист. Цінуємо їхню стурбованість тим, що відбувається в Україні", - зазначив Кірбі.

Він нагадав, що без участі української сторони США не вестимуть переговорів з Росією.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з РФ, але лише за правління нового президента. Він зробив таку заяву після того, як Путін підписав "документ" про анексію українських областей.

Також в США заявили, що поки що не бачать інтересу з боку президента Росії Володимира Путіна до переговорів з Україною.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,0804
  0,1225
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5855  0,14 0,35 40,5668  0,15 0,36
EUR 38,1752  0,04 0,09 39,5039  0,04 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес