Білий дім прокоментував інформацію про перевірку бізнесу Ілона Маска

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр у понеділок спростувала публікації, що з'явилися в ЗМІ, про те, що влада США може розпочати перевірку діяльності американського підприємця і мільярдера Ілона Маска у зв'язку з його висловлюваннями щодо врегулювання кризи навколо України.

"Повідомлення про те, що щодо Ілона Маска може бути проведена перевірка в контексті національної безпеки, не відповідають дійсності", - сказала Жан-П'єр під час регулярного брифінгу.

Раніше агентство Bloomberg, посилаючись на людей, знайомих із цим питанням, повідомило про те, що представники адміністрації президента Джо Байдена стурбовані останніми заявами Ілона Маска і обговорюють, чи повинні США піддати його компанії перевірці на відповідність інтересам національної безпеки, включаючи угоду з Twitter та роботу Starlink. Також увага влади викликала ціла низка постів у соціальній мережі Twitter.