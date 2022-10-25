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Білий дім прокоментував інформацію про перевірку бізнесу Ілона Маска
08:24 25.10.2022 |
Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр у понеділок спростувала публікації, що з'явилися в ЗМІ, про те, що влада США може розпочати перевірку діяльності американського підприємця і мільярдера Ілона Маска у зв'язку з його висловлюваннями щодо врегулювання кризи навколо України.
"Повідомлення про те, що щодо Ілона Маска може бути проведена перевірка в контексті національної безпеки, не відповідають дійсності", - сказала Жан-П'єр під час регулярного брифінгу.
Раніше агентство Bloomberg, посилаючись на людей, знайомих із цим питанням, повідомило про те, що представники адміністрації президента Джо Байдена стурбовані останніми заявами Ілона Маска і обговорюють, чи повинні США піддати його компанії перевірці на відповідність інтересам національної безпеки, включаючи угоду з Twitter та роботу Starlink. Також увага влади викликала ціла низка постів у соціальній мережі Twitter.
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