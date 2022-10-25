Іран допомагає Росії обійти санкції: надасть 40 газових турбін

Іран оголосив про укладання контракту з Росією на постачання 40 турбін для газової промисловості. Це допоможе державі-агресорові оминути західні санкції, які обмежили обслуговування російської газової інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times Of Israel.

"Промислові успіхи Ірану не обмежуються ракетами та безпілотниками. На даний час 85% об'єктів та обладнання, необхідних газовій галузі, побудовано всередині країни, і на основі цих можливостей нещодавно було підписано контракт на експорт 40 турбін іранського виробництва до Росії", - заявив генеральний директор Іранської газової компанії Реза Нушаді.

Він не уточнив, коли було підписано контракт і коли мають бути доставлені турбіни. Однак зауважив, що санкції щодо Росії спрямовані на усунення Москви із газового ринку.

Нагадаємо, що Росія та Іран володіють одними з найбільших у світі запасів газу і перебувають під суворими санкціями США. Обидві країни в останні місяці наголошували на важливості зміцнення двосторонньої співпраці.

Президент Росії Володимир Путін відвідав Тегеран у липні, де він зустрівся зі своїм іранським колегою Ібрагімом Раїсі та верховним лідером Ісламської республіки аятолою Алі Хаменеї, які також закликали до тіснішої "довгострокової співпраці" з Москвою.

Нещодавно Тегеран заперечував постачання Москві зброї для використання у війні в Україні. Однак Євросоюз, Великобританія та США ухвалили пакет санкцій щодо Ірану за постачання РФ безпілотників іранського виробництва та попередили іранський уряд про неприпустимість подальших постачань озброєння.