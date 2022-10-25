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Страховики досі не розуміють, як працюватимуть, коли набудуть чинності санкції ЄС проти нафти рф – Reuters
18:36 24.10.2022 |
Всього за шість тижнів до набуття чинності санкцій Європейського Союзу проти російської нафти страховики все ще не зрозуміли, як саме вони працюватимуть. Про це повідомляє Reuters.
В основі невизначеності лежить триваюча відсутність деталей щодо планів під керівництвом США, схвалених іншими членами G7, щодо обмеження ціни на експорт російської нафти. Цей механізм може перекреслити заплановані ЄС обмеження, які заборонять доступ до фінансових послуг, включаючи страхування, які життєво важливі для глобального транспортування сирої нафти. Ці обмеження мають набути чинності уже з 5 грудня.
Ключовою ланкою у страхуванні вантажів є Міжнародна група P&I Clubs, яка покриває 90% суден світу від ризиків, включаючи розливи. Багато клубів групи знаходяться в Лондоні, але мають європейські організації або доступ до європейського перестрахування, тобто вони значною мірою покладаються на правила ЄС.
Отож як виглядатиме страхування вантажів російської сирої нафти після 5 грудня, коли в повному обсязі набуде чинності черговий пакет санкцій ЄС?
Як зазначає Майк Солтхаус, який очолює комітет із санкцій Міжнародної групи клубів P&I і є глобальним директором із претензій P&I у Північній Англії, обмеження цін на російську нафту є ініціативою G7, узгодженою з існуючою забороною ЄС на послуги. І доки не буде розкрито деталей ліміту цін, й G7 (зокрема США і Великобританія) не опублікують власне законодавство, неможливо відповісти на це запитання.
«США і Велика Британія наполегливо кажуть, що мають намір забезпечити, наскільки це можливо, узгодженість їхнього законодавства із законодавством ЄС. При цьому правові системи і системи тлумачення відрізняються, і прогалини між різними законами чи вказівками можуть, імовірно, допускати можливість того, що діяльність, яка є законною в одній юрисдикції, незаконна в іншій», - каже Солтхаус, додаючи, що насправді залежність від транскордонних програм перестрахування та банків робить дію страхового договору, який є, наприклад, законним у Великій Британії, але незаконним у ЄС, практично дуже складним.
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