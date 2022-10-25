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АНАЛІТИКА

Бізнес-активність у єврозоні падає швидше за прогнози, що додає ознак рецесії

 

Ділова активність у країнах єврозони показала найбільше з часів пандемії падіння, що додає ознак входження блоку в рецесію, спричинену стрімкою інфляцією та падінням виробництва.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на індекс S&P Global.

Так, ключовий показник ділової активності у жовтні впав на 1 пункт до 47,1 пункту. Це найнижчий рівень з листопада 2020 року, індекс утримується нижче рівноважного рівня в 50 пунктів четвертий місяць поспіль.

"Економіка єврозони, ймовірно, скоротиться в четвертому кварталі, враховуючи різке падіння обсягів виробництва і погіршення попиту, що спостерігалося в жовтні. Це посилює припущення про те, що рецесія виглядає дедалі більш неминучою", - сказав Кріс Вільямсон, головний бізнес-економіст S&P Global.

Результати щомісячного опитування, яке показало падіння обсягів виробництва, скорочення нових замовлень, зростання закупівельних цін і погіршення очікувань, виявилися гіршими, ніж очікували опитані агентством Reuters економісти.

Найбільша економіка ЄС, Німеччина, показала падіння бізнес-активності в обробній промисловості і сфері послуг, внаслідок чого індекс знизився на 1,6 пункту до 44,1 пункту, найнижчого рівня з травня 2020 року.

Французькі компанії повідомили про стагнацію активності, при цьому розширення діяльності в сфері послуг компенсувало спад у виробництві, відтак знизився на 1,2 пункту до 50 пунктів - мінімуму за 19 місяців.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

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