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АНАЛІТИКА

ЄС остаточно затвердив єдиний стандарт зарядних пристроїв для всіх гаджетів

 

Міністри з питань довкілля Європейського Союзу у понеділок остаточно затвердили введення єдиного стандарту зарядних пристроїв для невеликих електронних гаджетів до 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС у понеділок, пише "Європейська правда".

USB type-C стане обов'язковим для ряду пристроїв, таких як мобільні телефони, планшети та електронні книги, цифрові камери та ігрові приставки, навушники та динаміки, бездротові миші та клавіатури, а також портативні навігаційні системи.

Правила застосовуватимуться через 24 місяці після набуття чинності, ймовірно, восени 2024 року.

Для ноутбуків передбачений більш тривалий перехідний період - 40 місяців, а це означає, що загальний єдиний пристрій для ноутбуків з'явиться на початок 2026 року.

"Наявність зарядного пристрою, який підходить для декількох пристроїв, заощадить гроші і час, а також допоможе нам скоротити електронні відходи", - сказав міністр промисловості Чехії Юзеф Сікела.

Євродепутати схвалили необхідне рішення для впровадження нових правил на початку жовтня.

Наступні кроки щодо законопроєкту мають бути підписані головою парламенту Робертою Метсола та представником Ради ЄС, який нині належить Чеській Республіці, та опубліковані в Офіційному журналі ЄС (набирає чинності через 20 днів після публікації).

 

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