Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ріші Сунак стане новим прем'єр-міністром Великої Британії

 

Пенні Мордонт відмовилася від участі у виборах лідера Консервативної партії і таким чином Ріші Сунак залишився єдиним кандидатом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мордонт написала у Twitter, що "зрозуміло, що колеги відчувають, що сьогодні нам потрібна визначеність".

"Вони прийняли це рішення з добрими намірами на благо країни... В результаті ми обрали нашого наступного прем'єр-міністра. Це рішення є історичним і ще раз демонструє різноманітність і талановитість нашої партії", - йдеться у повідомленні.

Таким чином Ріші Сунак автоматично стане новим прем'єр-міністром.

Голова Комітету 1922 сер Грем Бреді підтвердив, що новий лідер торі виступить перед парламентарями о 14:30 за британським часом (16:30 за Києвом).

"Можу підтвердити, що ми отримали одну кандидатуру, яка відповідає критеріям. Відповідно, Ріші Сунака обрано лідером Консервативної партії", - сказав Бреді.

Пізніше його кандидатуру має офіційно затвердити король Чарльз III.

Сунак був єдиним кандидатом, якому вдалося зібрати 100 голосів, необхідні для участі у виборах нового лідера консерваторів.

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у неділю оголосив про відмову брати участь у нових виборах лідера Консервативної партії.

42-річний Сунак входить до списку 250 найбагатших британців, значною мірою він потрапив туди завдяки дружині Акшаті Мерті, яка є дочкою індійського бізнесмена-мільярдера Нараяні Мерті.

У березні на тлі російського вторгнення Сунак отримав хвилю критики через те, що компанія його тестя, в якій його дружина має частку вартістю $400 млн, продовжує працювати у Росії.

Тоді Сунак відмовився відповідати на численні претензії, сказавши, що це не має до нього відношення. А згодом компанія виділила $1 млн на допомогу жертвам війни в Україні і заявила, що все-таки згортає бізнес у Росії.

Щоправда, всі інші дії та заяви Ріші Сунака свідчать, що він повністю підтримував політику уряду Джонсона щодо тиску на Росію після військового вторгнення. В тому числі - закликавши припинити інвестувати у фірми, що будь-яким чином підтримуватимуть режим Путіна.

Нагадаємо, прем'єрка Британії Ліз Трасс минулого тижня оголосила про відставку після шести тижнів перебування на посаді.

Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,9579
  0,3200
 0,90

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7250  0,08 0,19 40,7129  0,09 0,21
EUR 38,1393  0,04 0,12 39,5475  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес