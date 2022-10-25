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Ріші Сунак стане новим прем'єр-міністром Великої Британії
16:40 24.10.2022 |
Пенні Мордонт відмовилася від участі у виборах лідера Консервативної партії і таким чином Ріші Сунак залишився єдиним кандидатом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Мордонт написала у Twitter, що "зрозуміло, що колеги відчувають, що сьогодні нам потрібна визначеність".
"Вони прийняли це рішення з добрими намірами на благо країни... В результаті ми обрали нашого наступного прем'єр-міністра. Це рішення є історичним і ще раз демонструє різноманітність і талановитість нашої партії", - йдеться у повідомленні.
Таким чином Ріші Сунак автоматично стане новим прем'єр-міністром.
Голова Комітету 1922 сер Грем Бреді підтвердив, що новий лідер торі виступить перед парламентарями о 14:30 за британським часом (16:30 за Києвом).
"Можу підтвердити, що ми отримали одну кандидатуру, яка відповідає критеріям. Відповідно, Ріші Сунака обрано лідером Консервативної партії", - сказав Бреді.
Пізніше його кандидатуру має офіційно затвердити король Чарльз III.
Сунак був єдиним кандидатом, якому вдалося зібрати 100 голосів, необхідні для участі у виборах нового лідера консерваторів.
Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у неділю оголосив про відмову брати участь у нових виборах лідера Консервативної партії.
42-річний Сунак входить до списку 250 найбагатших британців, значною мірою він потрапив туди завдяки дружині Акшаті Мерті, яка є дочкою індійського бізнесмена-мільярдера Нараяні Мерті.
У березні на тлі російського вторгнення Сунак отримав хвилю критики через те, що компанія його тестя, в якій його дружина має частку вартістю $400 млн, продовжує працювати у Росії.
Тоді Сунак відмовився відповідати на численні претензії, сказавши, що це не має до нього відношення. А згодом компанія виділила $1 млн на допомогу жертвам війни в Україні і заявила, що все-таки згортає бізнес у Росії.
Щоправда, всі інші дії та заяви Ріші Сунака свідчать, що він повністю підтримував політику уряду Джонсона щодо тиску на Росію після військового вторгнення. В тому числі - закликавши припинити інвестувати у фірми, що будь-яким чином підтримуватимуть режим Путіна.
Нагадаємо, прем'єрка Британії Ліз Трасс минулого тижня оголосила про відставку після шести тижнів перебування на посаді.
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