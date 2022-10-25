Ріші Сунак стане новим прем'єр-міністром Великої Британії

Пенні Мордонт відмовилася від участі у виборах лідера Консервативної партії і таким чином Ріші Сунак залишився єдиним кандидатом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мордонт написала у Twitter, що "зрозуміло, що колеги відчувають, що сьогодні нам потрібна визначеність".

"Вони прийняли це рішення з добрими намірами на благо країни... В результаті ми обрали нашого наступного прем'єр-міністра. Це рішення є історичним і ще раз демонструє різноманітність і талановитість нашої партії", - йдеться у повідомленні.

Таким чином Ріші Сунак автоматично стане новим прем'єр-міністром.

Голова Комітету 1922 сер Грем Бреді підтвердив, що новий лідер торі виступить перед парламентарями о 14:30 за британським часом (16:30 за Києвом).

"Можу підтвердити, що ми отримали одну кандидатуру, яка відповідає критеріям. Відповідно, Ріші Сунака обрано лідером Консервативної партії", - сказав Бреді.

Пізніше його кандидатуру має офіційно затвердити король Чарльз III.

Сунак був єдиним кандидатом, якому вдалося зібрати 100 голосів, необхідні для участі у виборах нового лідера консерваторів.

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у неділю оголосив про відмову брати участь у нових виборах лідера Консервативної партії.

42-річний Сунак входить до списку 250 найбагатших британців, значною мірою він потрапив туди завдяки дружині Акшаті Мерті, яка є дочкою індійського бізнесмена-мільярдера Нараяні Мерті.

У березні на тлі російського вторгнення Сунак отримав хвилю критики через те, що компанія його тестя, в якій його дружина має частку вартістю $400 млн, продовжує працювати у Росії.

Тоді Сунак відмовився відповідати на численні претензії, сказавши, що це не має до нього відношення. А згодом компанія виділила $1 млн на допомогу жертвам війни в Україні і заявила, що все-таки згортає бізнес у Росії.

Щоправда, всі інші дії та заяви Ріші Сунака свідчать, що він повністю підтримував політику уряду Джонсона щодо тиску на Росію після військового вторгнення. В тому числі - закликавши припинити інвестувати у фірми, що будь-яким чином підтримуватимуть режим Путіна.

Нагадаємо, прем'єрка Британії Ліз Трасс минулого тижня оголосила про відставку після шести тижнів перебування на посаді.