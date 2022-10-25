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Економіка Китаю демонструє найнижчі за 30 років темпи зростання
12:58 24.10.2022 |
ВВП Китаю у третьому кварталі виріс на 3,9% - значно нижче цільового показника. Відповідні темпи зростання економіки є найнижчими для країни за останні 30 років.
Про це повідомляє Financial Times.
Показник зростання ВВП перевищив прогноз експертів (3,3%), проте суттєво відстає від цільового показника, встановленого урядом Китаю на 2022 рік, на рівні 5,5%. Такі темпи зростання економіки є найнижчими для Китаю за останні три десятиліття.
Зазначається, що дані щодо ВВП КНР мали оприлюднити 18 жовтня, проте публікацію затримали. Статистику опублікували тільки після того, як Сі Цзіньпін продовжив своє правління на третій термін під час 20-го з'їзду Комуністичної партії Китаю.
Попри те, що уряд не надав жодних пояснень щодо затримки, цей крок багато хто сприйняв як спробу уникнути відволікання від події, яка відбувається раз на п'ять років та переглядає склад вищих ешелонів компартії.
Наразі економіка Китаю бореться з поглибленням кризи на ринку нерухомості і наслідками пандемії.
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