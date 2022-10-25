Сеул і Пхеньян обмінялися попереджувальними пострілами

Південна та Північна Кореї у понеділок, 24 жовтня, обмінялися попереджувальними пострілами біля західного узбережжя Корейського півострова, звинувативши одна одну в порушенні своїх морських кордонів, повідомляє Reuters.

За повідомленням Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS) Південної Кореї, вранці північнокорейське торгове судно перетнуло північну граничну лінію, яка є фактичним морським кордоном між державами. Після оголошення попередження, південнокорейські військові зробили попереджувальні постріли.

У свою чергу у Північній Кореї заявили, що граничну лінію порушив військовий корабель Сеула "під приводом відстеження невпізнаного корабля". Підрозділам КНДР було наказано "зробити десять пострілів з реактивної зброї як перший крок для рішучого витіснення корабля-противника", повідомляє офіційне ЗМІ КНДР "Корейське центральне інформаційне агентство".

Зростання напруженості

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї стверджує, що провів "стандартну операцію" щодо вторгнення на кордоні, і назвав дії Пхеньяна порушенням двосторонньої військової угоди 2018 року, яка забороняє "ворожі дії" в прикордонних районах.

"Ми знову закликаємо Північну Корею негайно припинити послідовні провокації та звинувачення, які завдають шкоди миру та стабільності на Корейському півострові, так само, як і міжнародному співтовариству", - йдеться в заяві JCS, яку цитує Reuters.

Тим часом в КНДР звинуватили Південну Корею в тому що вона "останніми днями вчиняє не лише провокаційні дії за допомогою гучномовця та артобстріли на надземному фронті, а й морські вторгнення", передає "Корейське центральне інформаційне агентство".

Після проголошення себе ядерною державою, протягом останніх тижнів Північна Корея кілька разів запускала балістичні ракети малої, середньої та великої дальності, зокрема над Японією, а також провела ракетні стрільби біля Південної Кореї. Південна Корея минулого місяця провела спільні навчання з військово-морськими силами США на схід від Корейського півострова, щоб продемонструвати єдність на тлі "провокації Північної Кореї".