Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Moody's змінило прогноз рейтингів Великої Британії на «негативний» зі «стабільного»

 

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підтвердило рейтинг Великої Британії на рівні "Aa3", змінивши його прогноз на "негативний" зі "стабільного".

Як йдеться у пресрелізі Moody's, погіршення прогнозу зумовлено "зростаючою непередбачуваністю політичного курсу країни в умовах погіршення перспектив зростання та високої інфляції".

Експерти агентства також бачать ризики, пов'язані з можливістю нарощування держзапозичень Великою Британією та ймовірністю стійкого послаблення довіри до політики, що проводиться в країні.

Водночас Moody's наголошує на стійкості британської економіки, у зв'язку з чим і підтвердило рейтинги країни.

Агентство також змінило прогноз щодо рейтингів Банку Англії на "негативний" зі "стабільного", підтвердивши рейтинги ЦБ на рівні "Aa3".

Moody's рейтингує Банк Англії на одному рівні з Великою Британією, оскільки ЦБ "є ключовою частиною економічної політики країни".

На думку експертів агентства, Центробанку "доведеться суттєво посилити грошово-кредитну політику, зважаючи на ризик того, що інфляція може стати стійкішою у середньостроковій перспективі".

Посилення політики Банком Англії стримуватиме економічне зростання у Великій Британії, зазначають у Moody's.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,6379
  0,2487
 0,69

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7250  0,08 0,19 40,7129  0,09 0,21
EUR 38,1393  0,04 0,12 39,5475  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес