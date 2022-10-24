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Moody's змінило прогноз рейтингів Великої Британії на «негативний» зі «стабільного»
11:39 24.10.2022 |
Міжнародне рейтингове агентство Moody's підтвердило рейтинг Великої Британії на рівні "Aa3", змінивши його прогноз на "негативний" зі "стабільного".
Як йдеться у пресрелізі Moody's, погіршення прогнозу зумовлено "зростаючою непередбачуваністю політичного курсу країни в умовах погіршення перспектив зростання та високої інфляції".
Експерти агентства також бачать ризики, пов'язані з можливістю нарощування держзапозичень Великою Британією та ймовірністю стійкого послаблення довіри до політики, що проводиться в країні.
Водночас Moody's наголошує на стійкості британської економіки, у зв'язку з чим і підтвердило рейтинги країни.
Агентство також змінило прогноз щодо рейтингів Банку Англії на "негативний" зі "стабільного", підтвердивши рейтинги ЦБ на рівні "Aa3".
Moody's рейтингує Банк Англії на одному рівні з Великою Британією, оскільки ЦБ "є ключовою частиною економічної політики країни".
На думку експертів агентства, Центробанку "доведеться суттєво посилити грошово-кредитну політику, зважаючи на ризик того, що інфляція може стати стійкішою у середньостроковій перспективі".
Посилення політики Банком Англії стримуватиме економічне зростання у Великій Британії, зазначають у Moody's.
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