Moody's змінило прогноз рейтингів Великої Британії на «негативний» зі «стабільного»

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підтвердило рейтинг Великої Британії на рівні "Aa3", змінивши його прогноз на "негативний" зі "стабільного".

Як йдеться у пресрелізі Moody's, погіршення прогнозу зумовлено "зростаючою непередбачуваністю політичного курсу країни в умовах погіршення перспектив зростання та високої інфляції".

Експерти агентства також бачать ризики, пов'язані з можливістю нарощування держзапозичень Великою Британією та ймовірністю стійкого послаблення довіри до політики, що проводиться в країні.

Водночас Moody's наголошує на стійкості британської економіки, у зв'язку з чим і підтвердило рейтинги країни.

Агентство також змінило прогноз щодо рейтингів Банку Англії на "негативний" зі "стабільного", підтвердивши рейтинги ЦБ на рівні "Aa3".

Moody's рейтингує Банк Англії на одному рівні з Великою Британією, оскільки ЦБ "є ключовою частиною економічної політики країни".

На думку експертів агентства, Центробанку "доведеться суттєво посилити грошово-кредитну політику, зважаючи на ризик того, що інфляція може стати стійкішою у середньостроковій перспективі".

Посилення політики Банком Англії стримуватиме економічне зростання у Великій Британії, зазначають у Moody's.

