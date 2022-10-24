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АНАЛІТИКА

Євросоюз досяг енергетичної незалежності від Росії, – єврокомісар

 

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейському Союзу успішно вдалося досягти енергетичної незалежності від Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Бретон заявив в інтерв'ю французькій радіостанції RTL у неділю.

"Сьогодні ми повністю відокремлені від російського газу... Ніхто не думав, що ми зможемо це зробити, бо залежали від Росії. Ми залежали на 40%, а тепер - лише на 7%", - сказав він, нагадавши, що на початку повномасштабного вторгнення досягнення енергонезалежності ЄС від РФ прогнозувалося до 2027 року.

Також єврокомісар наголосив, що Росія більше не є надійним партнером для Росії, а Європі вдалося замінити 155 мільярдів кубометрів газу з інших джерел. Водночас вартість цього газу зросла.

Нагадаємо, в липні, через надвисокі ціни на енергоносії і загрозу стабільному постачанню газу, країни ЄС домовилися добровільно скоротити споживання газу на 15%, порівняно з середнім показником останніх 5 років. Якщо ситуація стане дуже складною, вимога економії може стати обов'язковою.

Ключові теги: ЄС, Росія
 

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