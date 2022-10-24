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WP: cекретні документи, вилучені з резиденції Трампа, стосувалися Ірану та Китаю
10:22 24.10.2022 |
Частина секретних документів, вилучених Федеральним бюро розслідувань з резиденції 45-го президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаґо, стосувалася таємних розвідувальних даних щодо Ірану і Китаю.
Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на поінформованих співрозмовників пише The Washington Post.
Принаймні один з документів, вилучених ФБР, описує ракетну програму Ірану, деякі інші стосуються "дуже чутливої розвідувальної роботи", пов'язаної з Китаєм.
Співрозмовники WP стверджують, що несанкціоноване розкриття інформації, що міститься в цих документах, створило б численні ризики: інформатори американської розвідки могли б опинитися під загрозою, а методи збору інформації - бути скомпрометовані. Крім того, це могло б спровокувати дії у відповідь з боку інших країн чи суперників США.
Секретні документи про Іран і Китай вважаються одними з найбільш "чутливих" документів, вилучених ФБР під час розслідування щодо неналежного поводження Трампом і його помічниками із секретною інформацією та знищення офіційних даних.
Сам Трамп раніше не раз заперечував протиправні дії, пов'язані з документами, стверджуючи, що він розсекретив усі документи, що перебували чи перебувають у його розпорядженні.
Обшуки у Трампа відбулися на початку серпня. Це перший подібний прецедент в історії США. Згідно з протоколами суду, під час обшуку Федеральне бюро розслідувань вилучило понад 11 тисяч державних документів і фотографій.
Деякі з вилучених у Трампа документів докладно описують надсекретні операції США. Такі операції зазвичай охороняються настільки ретельно, що багато високопосадовців з сектору національної безпеки не знають про них. Лише президент, деякі члени його кабінету чи інші чиновники такого рівня могли дати дозвіл іншим урядовцям отримати доступ.
Міністерство юстиції США висунуло проти Трампа звинувачення в порушенні державної таємниці й режиму зберігання документів, які можуть призвести до його ув'язнення - що також може статися вперше в історії.
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