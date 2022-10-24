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АНАЛІТИКА

FATF заборонила Росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проєктах

 

Пленарна сесія FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей - Financial Action Task Force), що завершилася в п'ятницю в Парижі, вирішила накласти додаткові обмеження на Росію, заборонивши брати участь у поточних та майбутніх проєктах цієї міжнародної організації, повідомляється в інформації за підсумками сесії.

"Дії Росії продовжують порушувати основні принципи FATF, спрямовані на зміцнення безпеки, надійності та цілісності фінансової системи. FATF знову заявляє, що всі юрисдикції мають проявляти пильність щодо ризиків обходу заходів, ухвалених проти Росії, з метою захисту міжнародної фінансової системи", - зазначається у заяві за підсумками сесії.

FATF також заборонила Росії брати участь у засіданнях регіональних органів на кшталт FATF в ролі її члена.

Ці заходи розширюють обмеження, накладені червневою сесією FATF, за якими Росія більше не може виконувати будь-які керівні чи консультативні функції або брати участь в ухваленні рішень щодо встановлення стандартів, процесів експертної оцінки FATF, управління та членства. Росія також не може надавати оцінювачів, рецензентів чи інших експертів для процесів експертної оцінки FATF.

FATF має намір стежити за ситуацією та розглядати на кожному зі своїх пленарних засідань питання про те, чи існують підстави для зняття чи зміни впроваджених обмежень.

Крім того, FATF додала Демократичну Республіку Конго, Мозамбік і Танзанію до юрисдикцій під посиленим контролем, виключивши з них Нікарагуа і Пакистан, а також додала М'янму до списку юрисдикцій, що підлягають "заклику до дії" - посиленим заходам належної обачності.

FATF - міжурядова організація, яка займається виробленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму (ПВД/ФТ), а також здійснює оцінки відповідності національних систем ПВД/ФТ цим стандартам.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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