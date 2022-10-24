Дефіцит бюджету США за 2022 рік скоротився вдвічі

Уряд США повідомив, що дефіцит бюджету на 2022 фінансовий рік скоротився вдвічі порівняно з роком раніше до 1,375 трлн доларів через зменшення витрат на допомогу COVID-19 і рекордні доходи.

Про це повідомляє Reuters.

Мінфін США заявило, що скорочення дефіциту на майже 1,5 трлн дол є найбільшим покращенням фіскальної позиції США за один рік, оскільки надходження досягли рекордних 4,896 трлн дол, що на 850 млрд дол більше (21%), з 2021 фінансовим роком.

Фінансовий рік США завершився 30 вересня, і за його підсумками втрати країни скоротились на 550 млрд дол. Проте аналітики стверджують, що дефіцит може знову збільшитись через запровадження плану адміністрації Байдена щодо прощення студентської заборгованості до 20 000 доларів для колишніх студентів коледжу, які зараз заробляють менше ніж 125 000 доларів на рік і менше ніж 250 000 доларів для подружніх пар.

Також неурядові бюджетні аналітики підрахували, що план знищить широко рекламоване скорочення дефіциту з нещодавно прийнятого демократами законопроєкту про клімат, охорону здоров'я та фінансування Служби внутрішніх доходів.