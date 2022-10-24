Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція оголосила про вихід з Енергетичної хартії

 

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про намір країни вийти з Договору до Енергетичної хартії, що регулює питання енергетичної співпраці між країнами, але критикувався через його несумісність з національними цілями боротьби зі змінами клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Франція вирішила вийти з Договору до Енергетичної хартії", - заявив Макрон на пресконференції за підсумками саміту лідерів ЄС у Брюсселі, додавши, що цей крок "узгоджується" з кліматичними цілями країни та Паризькою кліматичною угодою.

"Нам потрібно прискорити інвестиції в поновлювані джерела енергії та ядерну енергетику. Я стурбований поверненням викопного палива і вуглеводнів. Війна не повинна дозволити нам забути про наші зобов'язання щодо скорочення викидів вуглецю", - додав президент Франції.

Заяві Макрона передумав висновок Вищої ради Франції з питань клімату про те, що продовження членства в Енергетичній хартії становить загрозу для кліматичних цілей ЄС.

Раніше цього тижня про вихід з договору заявили Іспанія, Нідерланди та Польща, а Німеччина й Бельгія дали зрозуміти, що розглядають такий варіант. Італія вийшла з хартії ще у 2016 році.

Енергетична хартія дозволяє міжнародним компаніям та інвесторам судитися з урядами через втручання, яке впливає на прибутки енергетичних проєктів. Це положення все частіше розглядалося як загроза кліматичним планам урядів.

Європейська комісія закликала не виходити з Договору до Енергетичної хартії, а підтримати реформу, яка передбачала виняток для ЄС щодо поетапної відмови від захисту проєктів з видобутку викопного палива протягом наступних 10 років.

Франція - найбільша економіка, яка оголосила про вихід з Енергетичної хартії, що є серйозним ударом по договору та планах Європейській комісії його реформувати.

Нагадаємо, в червні Росія та Білорусь позбулися статусу спостерігачів в Енергетичній хартії. Крім того, було тимчасово призупинене застосування Договору до Енергетичної хартії щодо Білорусі.
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,6379
  0,2487
 0,69

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7250  0,08 0,19 40,7129  0,09 0,21
EUR 38,1393  0,04 0,12 39,5475  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес