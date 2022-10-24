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Франція оголосила про вихід з Енергетичної хартії
08:27 24.10.2022 |
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про намір країни вийти з Договору до Енергетичної хартії, що регулює питання енергетичної співпраці між країнами, але критикувався через його несумісність з національними цілями боротьби зі змінами клімату.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
"Франція вирішила вийти з Договору до Енергетичної хартії", - заявив Макрон на пресконференції за підсумками саміту лідерів ЄС у Брюсселі, додавши, що цей крок "узгоджується" з кліматичними цілями країни та Паризькою кліматичною угодою.
"Нам потрібно прискорити інвестиції в поновлювані джерела енергії та ядерну енергетику. Я стурбований поверненням викопного палива і вуглеводнів. Війна не повинна дозволити нам забути про наші зобов'язання щодо скорочення викидів вуглецю", - додав президент Франції.
Заяві Макрона передумав висновок Вищої ради Франції з питань клімату про те, що продовження членства в Енергетичній хартії становить загрозу для кліматичних цілей ЄС.
Раніше цього тижня про вихід з договору заявили Іспанія, Нідерланди та Польща, а Німеччина й Бельгія дали зрозуміти, що розглядають такий варіант. Італія вийшла з хартії ще у 2016 році.
Енергетична хартія дозволяє міжнародним компаніям та інвесторам судитися з урядами через втручання, яке впливає на прибутки енергетичних проєктів. Це положення все частіше розглядалося як загроза кліматичним планам урядів.
Європейська комісія закликала не виходити з Договору до Енергетичної хартії, а підтримати реформу, яка передбачала виняток для ЄС щодо поетапної відмови від захисту проєктів з видобутку викопного палива протягом наступних 10 років.
Франція - найбільша економіка, яка оголосила про вихід з Енергетичної хартії, що є серйозним ударом по договору та планах Європейській комісії його реформувати.
Нагадаємо, в червні Росія та Білорусь позбулися статусу спостерігачів в Енергетичній хартії. Крім того, було тимчасово призупинене застосування Договору до Енергетичної хартії щодо Білорусі.
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