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У Франції, Туреччині й Британії розповіли свої версії розмов глав оборонних відомств із Шойгу
08:08 24.10.2022 |
Оборонні відомства Франції, Туреччини й Британії протягом неділі підтвердили, що їхні очільники говорили з міністром оборони Росії Сєрґєєм Шойґу.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У пресрелізі міністерства збройних сил Франції, яке цитує Le Figaro, зазначається, що Себастьєн Лекорню почув від Шойґу твердження про нібито можливий "удар українцями "брудною бомбою" по власній території з метою звинуватити Росію".
Там підкреслюється, що Париж відкидає "будь-яку форму ескалації, зокрема ядерну", і висловлює готовність сприяти мирному вирішенню конфлікту разом із союзниками.
Турецьке Міноборони повідомило, що очільник відомства Хулусі Акар і Шойґу "обмінялися інформацією і думками про необхідність бути обережними й пильними щодо провокацій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в регіоні".
"Як не раз заявляв наш президент, було ще раз заявлено, що Туреччина готова зі свого боку сприяти досягненню перемир'я в регіоні, гарантувати мир і відновити стабільне постачання гуманітарної допомоги", - цитує відомство Акара.
Міністерство оборони Великої Британії підкреслило, що телефонна розмова Шойґу та Бена Воллеса відбулася з ініціативи російської сторони.
"Шойґу заявив, що Україна планує дії за сприяння західних країн, зокрема Великої Британії, з метою ескалації конфлікту в Україні. Міністр оборони спростував ці твердження і застеріг, що такі заяви не повинні використовуватися як привід для більшої ескалації", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, протягом неділі міністр оборони РФ зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО (Франції, Туреччини й Британії) і розповідав про українську "брудну бомбу".
Перед тим російське державне інформаційне агентство "РІА Новості", відоме розповсюдженням дезінформації та пропаганди, опублікувало повідомлення про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".
За версією пропагандистів, Україна готується "підірвати ядерну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Цю інформацію протягом години синхронно поширили всі відомі російські пропагандистські ЗМІ.
Про нібито наміри України створити "ядерну бомбу" російська пропаганда говорила й раніше. Так, на початку березня глава делегації Росії у Відні Константін Ґаврілов заявляв, що вторгнення РФ в Україну було начебто спрямоване на недопущення створення Києвом "брудної ядерної бомби".
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