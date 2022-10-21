Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бундестаг схвалив «захисний щит» для економіки на 200 млрд євро на тлі високих цін на енергоносії

 

Парламент Німеччини дав згоду на запропонований урядом "захисний щит" у розмірі 200 млрд євро для підтримки людей і бізнесу в умовах надвисоких цін на енергоносії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

За проголосували фракції правлячої коаліції - соціал-демократи, "Зелені" та "Вільні демократи". Опозиція в основному критикувала пакет за недостатню визначеність, на що саме будуть спрямовуватись позичені кошти.

Деякі країни-члени ЄС, зокрема Франція, розкритикували рішення уряду Шольца, вважаючи, що такі масштабні виплати можуть позначитися на внутрішньому ринку.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,8866
  0,1243
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6500  0,18 0,44 40,8000  0,05 0,13
EUR 38,1833  0,04 0,12 39,5229  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес