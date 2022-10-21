Бундестаг схвалив «захисний щит» для економіки на 200 млрд євро на тлі високих цін на енергоносії

Парламент Німеччини дав згоду на запропонований урядом "захисний щит" у розмірі 200 млрд євро для підтримки людей і бізнесу в умовах надвисоких цін на енергоносії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

За проголосували фракції правлячої коаліції - соціал-демократи, "Зелені" та "Вільні демократи". Опозиція в основному критикувала пакет за недостатню визначеність, на що саме будуть спрямовуватись позичені кошти.

Деякі країни-члени ЄС, зокрема Франція, розкритикували рішення уряду Шольца, вважаючи, що такі масштабні виплати можуть позначитися на внутрішньому ринку.