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АНАЛІТИКА

Турецькі банки ускладнили оформлення платіжних карток для росіян, – ЗМІ

 

Росіяни скаржаться на проблеми при спробі оформити платіжну картку у Туреччині, оскільки місцеві банки висувають додаткові вимоги для відкриття рахунку.

Про це пише російське інформагентство РБК із посиланням на росіян, які зіткнулися з проблемою, а також посередників між банками та клієнтами, які допомагають відкрити картки.

Так, один з росіян, який знаходиться зараз у Стамбулі, розповів, що обійшов понад 15 відділень різних великих турецьких банків, перш ніж відкрив рахунок в одному з них.

Багато відділень вимагали дозвіл на роботу в Туреччині, частина стверджувала, що турецькі банки в принципі не відкривають рахунки іноземцям, один банк попросив внести депозит на суму $5 тис., ще один - безповоротну комісію у розмірі 2 тис. лір (близько $107).

Найбільш лояльно з великих банків до потенційного клієнта з Росії сприйняли Denizbank (карту заводять за умови внесення депозиту в розмірі 10 тис. лір на місяць), там же в кількох відділеннях спостерігалися і найбільші черги росіян.

Багато хто з громадян РФ користується послугами посередників, які супроводжують процес відкриття рахунку та взаємодіють з персоналом відділень за винагороду близько $150-200.

Один з посередників розповів, що зараз з росіянами, які не мають посвідки на проживання, працюють лише чотири банки: Vakıf Bank, а також Vakıf Katılım, Ziraat Bank і Denizbank, що входить до цієї банківської групи. Останній - приватний, решта - державні.

За його словами, після оголошення мобілізації в Росії кількість росіян, які приїжджають до Туреччини і намагаються відкрити карту, зросла в рази. Через це не всі банківські працівники хочуть обслуговувати росіян.

Водночас інший посередник стверджує, що турецькі банки останнім часом спростили відкриття карток. Наприклад, Denizbank частину процесів переніс в онлайн, тим самим скоротивши час на оформлення, а Vakıf та Ziraat знизили розмір обов'язкового депозиту, який потрібно покласти на новий рахунок. Джерело: https://biz.censor.net/n3375289
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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