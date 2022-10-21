Фінансові новини
- |
- 21.10.22
- |
- 12:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США можуть перевірити джерела фінансування Маска після його заяв щодо України, - Bloomberg
11:49 21.10.2022 |
Представники адміністрації президента Джо Байдена обговорюють, чи мають США піддати деякі з підприємств Ілона Маска перевірці національної безпеки, включаючи угоду з Twitter та супутникову мережу Starlink SpaceX.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає видання, офіційні особи США стурбовані через нещодавню загрозу Маска припинити постачання супутникової служби Starlink в Україну та дружню позицію щодо Росії в серії твітів, в яких Маск виклав мирні пропозиції на користь Путіна. Вони також стурбовані його планами щодо покупки Twitter із групою іноземних інвесторів.
За словами джерел, обговорення все ще перебуває на ранній стадії. Одна з можливостей - через закон, що регулює Комітет із іноземних інвестицій у Сполучених Штатах (CFIUS), який перебуває у віданні Міністерства фінансів США, для перевірки підприємств Маска.
Одним із елементів угоди з Twitter на 44 млрд доларів, яка може спричинити розгляд CFIUS, є присутність іноземних інвесторів у консорціумі Маска. До групи входять принц Аль-Валід бін Талал із Саудівської Аравії, Binance - криптобіржа, заснована та керована уродженцем Китаю, а також суверенний фонд добробуту Катару.
Маск, найбагатша людина у світі, останніми тижнями оголосив про пропозиції припинити війну Росії проти України на умовах Путіна і пригрозив скоротити фінансову підтримку інтернету Starlink в Україні. Його твіти та публічні коментарі розчарували офіційних осіб у США та Європі та викликали похвалу у противників США.
Пізніше Маск відмовився від своєї загрози припинити фінансування Starlink та сказав, що продовжить нести витрати на обслуговування. Starlink став важливим інструментом зв'язку в Україні під час російського вторгнення. Маск надавав послугу безкоштовно, але сказав, що SpaceX втрачає 20 млн доларів на місяць, надаючи її Україні, і він не може нескінченно нести ці витрати.
За словами людей, знайомих із цим питанням, уряд США також використовуватиме Starlink у разі відключення зв'язку.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ провело обшуки у чиновників Кабміну у справі про розкрадання гуманітарки
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський запровадив санкції проти російських мільярдерів, але Абрамович отримав відстрочку
|Між Україною та Африкою теплішає. Як це сприятиме поразці Росії
|«У нас не може бути якогось армагеддону, що все розіб'ють і все згасне». Голова ДТЕК про удари по енергосистемі
|Нова справа Микитася. Яких ходів чекати від Банкової
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|США можуть перевірити джерела фінансування Маска після його заяв щодо України, - Bloomberg
|Європейський центробанк підніме ставки до найвищого рівня – економісти
|LG планує закрити завод на території Росії
|США готують новий пакет допомоги для України на $50 мільярдів, – NBC
|Саміт ЄС затвердив можливість участі європейських партнерів у колективній закупівлі газу
|Росія змушена продавати вугілля зі знижкою понад 50% через санкції
Бізнес
|Терміни постачання мікрочіпів значно скоротилися – галузь долає дефіцит і виходить з кризи
|Google почала впроваджувати вхід без пароля в Chrome та Android
|Hyundai Motor розглядає можливість продажу свого заводу в РФ, – ЗМІ
|Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки
|Обмеження Байдена щодо чіпів у Китаї свідчать про зміну поглядів США на технології
|Німеччина оштрафувала Telegram на понад 5 млн євро через відмову співпрацювати
|Honda представила новий позашляховик Prologue