Фінансові новини
- |
- 21.10.22
- |
- 13:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейський центробанк підніме ставки до найвищого рівня – економісти
11:33 21.10.2022 |
Європейський центральний банк діятиме набагато рішучіше, ніж передбачалось раніше, щоб приборкати рекордну інфляцію, навіть коли єврозона піддається рецесії.
Про це пише Bloomberg із посиланням на результати опитування економістів.
Так, очікується, що ставка ЄЦБ за депозитами досягне 2,5% до березня наступного року, що перевищує 1,5%, передбачені в попередньому опитуванні. Це підвищення включає підвищення на 75 базисних пунктів 27 жовтня та ще один крок на 50 базисних пунктів у грудні.
Опитування також показує, що спад в економіці 19 країн ЄС не призведе до зупинки підвищення ставок, жорстокість їхніх рішень почала зрівнюватися з Федеральною резервною системою США.
"Але результати також свідчать про занепокоєння тим, що ЄЦБ може врешті-решт перевищити рівень, що змусить його відступити: ставки можуть бути знижені вже в липні, хоча середній прогноз передбачає перше зниження в 2024 році", - пише Bloomberg.
"У зв'язку з наближенням рецесії, недавніми ринковими потрясіннями у Великій Британії та зростанням фінансових ризиків ЄЦБ доведеться діяти дуже обережно", - сказав Карстен Бжескі, економіст ING.
"Доведеться балансувати між сліпою рішучістю боротися з інфляцією та передчасним поворотом", - додав він.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ провело обшуки у чиновників Кабміну у справі про розкрадання гуманітарки
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський запровадив санкції проти російських мільярдерів, але Абрамович отримав відстрочку
|Між Україною та Африкою теплішає. Як це сприятиме поразці Росії
|«У нас не може бути якогось армагеддону, що все розіб'ють і все згасне». Голова ДТЕК про удари по енергосистемі
|Нова справа Микитася. Яких ходів чекати від Банкової
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|США можуть перевірити джерела фінансування Маска після його заяв щодо України, - Bloomberg
|Європейський центробанк підніме ставки до найвищого рівня – економісти
|LG планує закрити завод на території Росії
|США готують новий пакет допомоги для України на $50 мільярдів, – NBC
|Саміт ЄС затвердив можливість участі європейських партнерів у колективній закупівлі газу
|Росія змушена продавати вугілля зі знижкою понад 50% через санкції
Бізнес
|Терміни постачання мікрочіпів значно скоротилися – галузь долає дефіцит і виходить з кризи
|Google почала впроваджувати вхід без пароля в Chrome та Android
|Hyundai Motor розглядає можливість продажу свого заводу в РФ, – ЗМІ
|Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки
|Обмеження Байдена щодо чіпів у Китаї свідчать про зміну поглядів США на технології
|Німеччина оштрафувала Telegram на понад 5 млн євро через відмову співпрацювати
|Honda представила новий позашляховик Prologue