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АНАЛІТИКА

Європейський центробанк підніме ставки до найвищого рівня – економісти

 

Європейський центральний банк діятиме набагато рішучіше, ніж передбачалось раніше, щоб приборкати рекордну інфляцію, навіть коли єврозона піддається рецесії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на результати опитування економістів.

Так, очікується, що ставка ЄЦБ за депозитами досягне 2,5% до березня наступного року, що перевищує 1,5%, передбачені в попередньому опитуванні. Це підвищення включає підвищення на 75 базисних пунктів 27 жовтня та ще один крок на 50 базисних пунктів у грудні.

Опитування також показує, що спад в економіці 19 країн ЄС не призведе до зупинки підвищення ставок, жорстокість їхніх рішень почала зрівнюватися з Федеральною резервною системою США.

"Але результати також свідчать про занепокоєння тим, що ЄЦБ може врешті-решт перевищити рівень, що змусить його відступити: ставки можуть бути знижені вже в липні, хоча середній прогноз передбачає перше зниження в 2024 році", - пише Bloomberg.

"У зв'язку з наближенням рецесії, недавніми ринковими потрясіннями у Великій Британії та зростанням фінансових ризиків ЄЦБ доведеться діяти дуже обережно", - сказав Карстен Бжескі, економіст ING.

"Доведеться балансувати між сліпою рішучістю боротися з інфляцією та передчасним поворотом", - додав він.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

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