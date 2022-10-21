LG планує закрити завод на території Росії

Південнокорейська компанія з виробництва техніки LG Electronics може закрити завод у Підмосков'ї та перенести виробництво до Узбекистану або Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

За даними джерел видання, LG веде переговори в Узбекистані з компанією Artel, на потужностях якої виготовляється техніка Samsung. У Казахстані компанія з 1998 року не працює завод.

Як зазначають експерти, вигідніше буде перенести виробництво до Узбекистану. За словами одного з джерел, частину топ-менеджменту вже релокували до Ташкента. Інше джерело каже, що LG домовляється із владою Казахстану.

Компанія LG призупинила постачання продукції до Росії у березні після російського вторгнення в Україну.

У січні-серпні частка LG в РФ у сегменті пральних машин становила 17% (за той же період 2021 року - 22%), холодильників - 10% (проти 12%), телевізорів - 7,8% (15,2%). Частки продовжують швидко падати.

"ЛГ Электроникс Рус (належить LG Electronics Inc) має земельну ділянку в селищі Дорохово в Московській області площею 102 тис. кв. м На ньому і стоїть завод площею 22 тис. кв. м. У 2021 році виручка склала 1,6 млрд доларів. До кінця 2019 року акумульовані інвестиції в проект досягли 500 млн доларів.

