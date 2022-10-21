Саміт ЄС затвердив можливість участі європейських партнерів у колективній закупівлі газу

Глави держав та урядів ЄС після тривалої дискусії, які завершилася пізно вночі з 20 на 21 жовтня, затвердили заходи зі стабілізації ринку енергії та підтримки європейської економіки в умовах енергетичної кризи.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у висновках саміту щодо енергетики й економіки, які оприлюднені на сайті Європейської Ради за підсумками першого дня роботи зустрічі ЄС на найвищому рівні.

«Перед фактом російських дій з перетворення енергії на зброю, Європейський Союз залишатиметься єдиним у захисті своїх громадян та здійснює необхідні заходи як невідкладну справу. Європейська Рада погодилася, що у світлі триваючої кризи мають бути прискорені та інтенсифіковані заходи зі скорочення попиту, зміцнення безпеки постачання, уникнення нормування та зі зниження цін для домогосподарств та бізнесу в усьому Європейському Союзі, з метою збереження цілісності Єдиного ринку», - йдеться у документі.

Лідери ЄС доручили Раді міністрів ЄС та Єврокомісії невідкладно представити конкретні рішення щодо додаткових заходів на виконання такого рішення, з урахуванням поточної ситуації на ринку та впливу таких рішень на вже чинні контракти, включаючи необхідність не допустити порушень довгострокових контрактів та з огляду на чинний енергетичний баланс та національні обставини, в яких перебувають країни ЄС.

У переліку таких заходів перший пункт - саме положення про можливість спільної закупівлі газу силами консорціумів покупців, що створюватимуться на добровільній основі.

«Це передбачає... добровільну участь у закупівлях газу, за виключенням обов'язкової вимоги щодо забезпечення обсягу, еквівалентного 15-ти відсоткам від місткості заповнення сховищ, відповідно до національних потреб, та прискорення переговорів із надійними партнерами для пошуку взаємовигідного партнерства, шляхом використання колективної ринкової ваги Європейського Союзу та повного використання Енергетичної платформи ЄС, яка є також відкритою для Західних Балкан та для трьох асоційованих Східних партнерів», - йдеться у документі.

Крім того, ці заходи передбачають відпрацювання нових оціночних показників для більш точної оцінки умов газового ринку, що мають бути представлені на початку 2023 року. Має бути також представлений «тимчасовий динамічний ціновий коридор» для поставок природного газу, для негайного зниження кількості випадків надмірних цін на газ.

У якості захисного заходу пропонується також розробити тимчасові рамкові умови для обмеження граничної ціни на газ, що використовується для генерації електроенергії, що має включати аналіз вартості та прибутку, без змін порядку такої генерації, з метою уникнення зростання обсягів споживання газу. Це має бути зроблено з урахуванням системи фінансування та розподілу газу, включаючи вплив на його потік за межами кордонів ЄС.

Документ містить загальні положення щодо вдосконалення функціонування енергетичного рику, підвищення його прозорості та захисту від стресів у сфері ліквідності внаслідок нестабільності газових цін, з урахуванням потреб збереження фінансової стабільності.

Окремо пропонується провести швидке спрощення дозвільних процедур для виробництва та транспортування енергії з відновлювальних джерел.

Раді ЄС та Єврокомісії пропонується представити заходи «енергетичної солідарності» на випадок переривання у постачанні газу на національному, регіональному рівнях, а також на рівні усього ЄС, які будуть обов'язковими для виконання державами-членами, за умови відсутності між ними двосторонніх угод про таку допомогу та солідарність.

Пропонується також посилити заходи зі збереження енергії та мобілізувати для цього всі наявні інструменти на національному рівні та на рівні ЄС.

«Водночас невідкладним пріоритетом є захист домогосподарств та бізнесів, які є особливо вразливими у наших суспільствах. Збереження глобальної конкурентоспроможності Європейського Союзу також залишається ключовим фактором. Всі відповідні інструменти на національному рівні та на рівні ЄС мають бути мобілізовані для посилення стійкості наших економік, з одночасним збереженням глобальної конкурентності Європи та рівні умови та цілісність на Єдиному ринку», - йдеться у документі.

Європейська Рада підтвердила необхідність збільшення обсягів інвестування в енергоефективність, у розвиток орієнтованої на майбутні потреби енергетичної інфраструктури, включаючи засоби взаємопоєднання, сховища та інноваційні технології з виробництва поновлювальної енергії.

«Європейська Рада запрошує Європейську Комісію прискорити роботу із проведення структурної реформи ринку електроенергії, включаючи оцінку його вразливості, та закликає до подальшого прогресу у формуванні повноцінного Енергетичного Союзу, який слугуватиме подвійній меті забезпечення європейського енергетичного суверенітету та кліматичної нейтральності», - зазначається у висновках Європейського саміту.

Також наголошується, що Європейська Рада приділятиме постійну увагу виконанню викладених вище рішень.

Як повідомлялося, 20-21 жовтня у Брюсселі відбувається дводенна зустріч глав держав та урядів Євросоюзу, головною темою якої є забезпечення енергетичної безпеки й стабільності на Єдиному ринку ЄС в умовах енергетичної кризи, що була спровокована діями російської федерації. Лідери країн ЄС також розглядають безпекову ситуацію, що склалася внаслідок російського вторгнення в Україну, та шляхи подальшої підтримки України у реалізації її права на самозахист проти російської агресії.

Учора до лідерів ЄС в режимі телеконференції звернувся Президент України Володимир Зеленський.