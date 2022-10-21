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Росія змушена продавати вугілля зі знижкою понад 50% через санкції
09:29 21.10.2022 |
Російські вугільні компанії на тлі запроваджених проти РФ санкцій змушені експортувати вугілля з дисконтом у розмірі 50-60%.
Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр РФ Андрій Білоусов, виступаючи на експортному форумі "Зроблено у Росії", повідомляє Інтерфакс.
"Завдяки дешевим енергоресурсам (у РФ, - ред.) ми, зокрема, досить спокійно змогли пройти ті кризи, які є. У нас дисконти на вугілля становлять 50-60%, тобто відхилення вниз контрактних наших цін, які вугільники укладають, -вони приблизно вдвічі дешевше вимушені продавати вугілля, ніж ринкові ціни. І нічого -виявляється, що це рентабельно і цілком допустимо", - заявив російський чиновник.
"Те саме стосується і мінеральних добрив, відомі дисконти на нафту, які досягали $20-30 за барель, і так далі", - додав Білоусов.
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