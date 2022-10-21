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Канцлера Німеччини критикують через намір схвалити скандальну угоду з Китаєм
09:08 21.10.2022 |
Представники двох правлячих партій Німеччини в четвер розкритикували плани китайського судноплавного гіганта Cosco отримати основну частку в операторі найбільшого контейнерного терміналу країни, попередивши, що це становить загрозу національній безпеці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
У середу німецький мовник NDR оприлюднив розслідування, згідно з яким канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається добитися укладання угоди про купівлю компанією з Китаю контрольного пакету акцій контейнерного терміналу в порту Гамбурга.
Раніше шість федеральних міністерств відмовилися затверджувати угоду на тій підставі, що Cosco, яка й так є найбільшим клієнтом Гамбурзького порту, може отримати занадто багато важелів впливу на нього.
Законодавці від "Зелених" і вільних демократів, які перебувають у коаліції з Соціал-демократичною партією Шольца, відкрито розкритикували план.
"Наша критична інфраструктура не повинна стати іграшкою для геополітичних інтересів інших", - заявив у четвер депутат від "Зелених" Марсель Еммеріх. А генеральний секретар партії Біжан Джір-Сарай сказав, що "Комуністична партія Китаю не повинна мати доступ до критичної інфраструктури нашої країни".
Своєю чергою депутат від Вільних демократів Райнхард Хубен своєю чергою заявив, що канцелярія Шольца повинна виконувати рішення шести міністерств, які виступають проти продажу контейнерного терміналу компанії з Китаю.
Як нагадує AP, раніше глава внутрішньої розвідки Німеччини Томас Хальденванг попередив про зростання могутності Китаю і про те, як це може стати ризиком для Німеччини, особливо через міцні економічні та наукові зв'язки між двома країнами.
Cosco вже володіє частками в двох найбільших портах Європи - в Роттердамі і Антверпені, а також контролює порт Пірей в Афінах і фінансує план розширення внутрішнього залізничного терміналу в Дуйсбурзі, який є ключовим центром для сухопутних вантажів, що надходять з промислових центрів Китаю, зазначає Politico.
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