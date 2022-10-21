Німеччина збільшила імпорт СПГ із кількох європейських країн

Німеччині вдалося налагодити й підвищити постачання скрапленого природного газу з Бельгії, Франції, Нідерландів і Норвегії, повідомило у четвер Федеральне мережеве агентство країни (BNA).

«Імпорт з Нідерландів, Бельгії й останні кілька тижнів також із Франції знову збільшився. Німеччина отримує вигоду від імпортної інфраструктури СПГ у країнах Бенілюксу. Обсяги імпорту з Норвегії також було збільшено», - йдеться в прес-релізі мережевого агентства.

За даними регулятора, на цю мить кількість доступного газу лише трохи поступається показникам попередніх років.

«Оскільки при цьому відбувається економія газу, і, отже, споживання впало, ми зараз перебуваємо в комфортній ситуації і можемо заповнити резервуари швидше, ніж передбачалося раніше», - зазначили у BNA.

У вівторок регулятор повідомляв, що рівень заповненості газосховищ ФРН перевищив 96%.

