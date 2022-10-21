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АНАЛІТИКА

У США підтверджують, що іранські військові були в Криму і допомагали Росії

 

Координатор Ради національної безпеки Білого дому з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі в четвер заявив, що у США підтверджують присутність іранських військових на окупованих територіях України для допомоги Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію AFP, про це Кірбі заявив на брифінгу в четвер.

"За нашою оцінкою, іранські військовослужбовці перебували в Криму і допомагали Росії в цих операціях", - сказав він, уточнивши, що іранці були інструкторами і надавали технічну підтримку для запуску іранських дронів-камікадзе.

"Тегеран зараз бере безпосередню участь "на землі" (у війні в Україні), а також через надання зброї, яка уражає цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні", - додав Кірбі.

Він наголосив, що США будуть "використовувати всі засоби, щоб викрити, стримати і протистояти наданню Іраном цих боєприпасів проти українського народу", зокрема шляхом накладання санкцій проти Ірану та Росії.

Напередодні ЗМІ повідомили з посиланням на секретні розвіддані, що Іран відправив інструкторів до окупованого Криму, щоб допомогти росіянам подолати проблеми з парком безпілотників, які вони придбали в Тегерана.

Як відомо, РФ останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України, Дмитро Кулеба закликає розірвати з Тегераном дипломатичні відносини.

 

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