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У США підтверджують, що іранські військові були в Криму і допомагали Росії
22:40 20.10.2022 |
Координатор Ради національної безпеки Білого дому з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі в четвер заявив, що у США підтверджують присутність іранських військових на окупованих територіях України для допомоги Росії.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію AFP, про це Кірбі заявив на брифінгу в четвер.
"За нашою оцінкою, іранські військовослужбовці перебували в Криму і допомагали Росії в цих операціях", - сказав він, уточнивши, що іранці були інструкторами і надавали технічну підтримку для запуску іранських дронів-камікадзе.
"Тегеран зараз бере безпосередню участь "на землі" (у війні в Україні), а також через надання зброї, яка уражає цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні", - додав Кірбі.
Він наголосив, що США будуть "використовувати всі засоби, щоб викрити, стримати і протистояти наданню Іраном цих боєприпасів проти українського народу", зокрема шляхом накладання санкцій проти Ірану та Росії.
Напередодні ЗМІ повідомили з посиланням на секретні розвіддані, що Іран відправив інструкторів до окупованого Криму, щоб допомогти росіянам подолати проблеми з парком безпілотників, які вони придбали в Тегерана.
Як відомо, РФ останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.
В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України, Дмитро Кулеба закликає розірвати з Тегераном дипломатичні відносини.
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