Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Велика Британія слідом за ЄС запровадила санкції проти Ірану

 

20 жовтня Велика Британія запровадила санкції проти іранських фізичних та юридичних осіб, відповідальних за постачання Росії дронів-камікадзе, які використовуються для бомбардувань України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві МЗС Британії.

В МЗС Британії заявили, що постачаючи ці безпілотники, Іран активно розпалює війну, наживаючись на огидних нападах Росії на українських громадян, посилюючи страждання людей та руйнування критично важливої інфраструктури. Як Росія, так і Іран порушують Резолюцію Ради Безпеки ООН, яка контролює передачу цієї зброї з Ірану, наголосили у відомстві.

"Підтримка Іраном жорстокої та незаконної війни Путіна проти України викликає жаль. Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти тих, хто постачав безпілотники, які Росія використовує для нападів на українських цивільних. Це є чітким доказом дестабілізуючої ролі Ірану у глобальній безпеці" - заявив глава МЗС Джеймс Клеверлі.

"Ці боягузливі удари безпілотників є актом відчаю. Уможлививши ці удари, ці особи та виробник завдали народу України невимовних страждань. Ми забезпечимо, щоб вони були притягнуті до відповідальності за свої дії" - додав він.

Британські санкції повторюють затверджені у четвер заходи Євросоюзу.

У список санкцій увійшов начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері. Як пояснюється у рішенні ЄС, він керує військовою програмою безпілотних літальних апаратів Ірану і відіграє основоположну роль у оборонному співробітництві Ірану з Російською Федерацією. Він брав участь у розробці безпілотників "Мохаджер-6" та у постачанні їх до Російської Федерації для використання в загарбницькій війні проти України.

Інший фігурант списку - генерал Ходжатола Гореїші - є керівником відділу постачання, досліджень і промисловості в Міністерстві оборони і логістики збройних сил Ірану і відповідає за переговори щодо угоди з Російською Федерацією про постачання безпілотних літальних апаратів іранського виробництва для їх використання у загарбницькій війні проти України.

Третій фігурант - командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані - керує плануванням, оснащенням та навчанням іранських операцій з БПЛА, які включають також постачання безпілотників міжнародним союзникам Ірану, включаючи Російську Федерацію.

Крім того, санкції запроваджено щодо компанії-виробника безпілотників Shahed Aviation Industries. ЄС відзначає, що компанія відповідальна за проєктування та розробку серії іранських безпілотних літальних апаратів "Шахед". Безпілотники серії "Шахед" були поставлені до РФ і використовуються в агресивній війні проти України.

Підкреслимо, що офіційний Тегеран продовжує наполягати, що не передавав Росії зброї, у тому числі дронів-камікадзе, які останнім часом масово застосовуються РФ проти України.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,8866
  0,1243
 0,35

Курс обміну валют на вчора, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8250  0,00 0,01 40,8538  0,08 0,20
EUR 38,2275  0,09 0,23 39,6228  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на вчора, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес