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Велика Британія слідом за ЄС запровадила санкції проти Ірану
22:27 20.10.2022 |
20 жовтня Велика Британія запровадила санкції проти іранських фізичних та юридичних осіб, відповідальних за постачання Росії дронів-камікадзе, які використовуються для бомбардувань України.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві МЗС Британії.
В МЗС Британії заявили, що постачаючи ці безпілотники, Іран активно розпалює війну, наживаючись на огидних нападах Росії на українських громадян, посилюючи страждання людей та руйнування критично важливої інфраструктури. Як Росія, так і Іран порушують Резолюцію Ради Безпеки ООН, яка контролює передачу цієї зброї з Ірану, наголосили у відомстві.
"Підтримка Іраном жорстокої та незаконної війни Путіна проти України викликає жаль. Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти тих, хто постачав безпілотники, які Росія використовує для нападів на українських цивільних. Це є чітким доказом дестабілізуючої ролі Ірану у глобальній безпеці" - заявив глава МЗС Джеймс Клеверлі.
"Ці боягузливі удари безпілотників є актом відчаю. Уможлививши ці удари, ці особи та виробник завдали народу України невимовних страждань. Ми забезпечимо, щоб вони були притягнуті до відповідальності за свої дії" - додав він.
Британські санкції повторюють затверджені у четвер заходи Євросоюзу.
У список санкцій увійшов начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері. Як пояснюється у рішенні ЄС, він керує військовою програмою безпілотних літальних апаратів Ірану і відіграє основоположну роль у оборонному співробітництві Ірану з Російською Федерацією. Він брав участь у розробці безпілотників "Мохаджер-6" та у постачанні їх до Російської Федерації для використання в загарбницькій війні проти України.
Інший фігурант списку - генерал Ходжатола Гореїші - є керівником відділу постачання, досліджень і промисловості в Міністерстві оборони і логістики збройних сил Ірану і відповідає за переговори щодо угоди з Російською Федерацією про постачання безпілотних літальних апаратів іранського виробництва для їх використання у загарбницькій війні проти України.
Третій фігурант - командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані - керує плануванням, оснащенням та навчанням іранських операцій з БПЛА, які включають також постачання безпілотників міжнародним союзникам Ірану, включаючи Російську Федерацію.
Крім того, санкції запроваджено щодо компанії-виробника безпілотників Shahed Aviation Industries. ЄС відзначає, що компанія відповідальна за проєктування та розробку серії іранських безпілотних літальних апаратів "Шахед". Безпілотники серії "Шахед" були поставлені до РФ і використовуються в агресивній війні проти України.
Підкреслимо, що офіційний Тегеран продовжує наполягати, що не передавав Росії зброї, у тому числі дронів-камікадзе, які останнім часом масово застосовуються РФ проти України.
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