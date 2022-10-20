Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У парламенті Нідерландів підтримали створення спецтрибуналу для Росії в Гаазі

 

Нижня палата парламенту Нідерландів - Палата представників - у четвер підтримала резолюцію із закликом створити в Гаазі спеціальний трибунал для суду над президентом Росії Владіміром Путіним та іншими причетними до воєнних злочинів в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL Nieuws.

Резолюцію до парламенту внесла партія D66, яка ще з референдуму 2016 року про ратифікацію угоди про асоціацію України та ЄС висловлювала підтримку Києву.

На думку політсили, Гаага - це логічний вибір для створення спецтрибуналу щодо Росії, оскільки тут уже розташований Міжнародний кримінальний суд і працювали попередні трибунали щодо воєнних злочинів.

Член D66 Сьорд Вімер Сьордсма вважає, що трибунал є необхідним для притягнення до відповідальності безпосередньо Путіна, оскільки Міжнародний кримінальний суд не розглядає справи окремих осіб.

У Палаті представників Нідерландів уже лунають заклики почати перші кроки з підготовки такого спецтрибуналу, не чекаючи завершення війни Росії проти України. Так, резолюція містить заклик до влади Гааги почати пошук підходящої будівлі та глави МЗС - заручитися підтримкою ЄС і ООН.

Нагадаємо, в липні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав створити Спеціальний трибунал для притягнення вищого військового та політичного керівництва Російської Федерації до відповідальності за скоєні в Україні злочини.

Пізніше він визнав, що дискусія серед демократичних держав з приводу трибуналу для покарання керівництва РФ за воєнні злочини в Україні непроста через символічну вагу подібних процесів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,8866
  0,1243
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8250  0,00 0,01 40,8538  0,08 0,20
EUR 38,2275  0,09 0,23 39,6228  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес