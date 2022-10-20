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У парламенті Нідерландів підтримали створення спецтрибуналу для Росії в Гаазі
19:32 20.10.2022 |
Нижня палата парламенту Нідерландів - Палата представників - у четвер підтримала резолюцію із закликом створити в Гаазі спеціальний трибунал для суду над президентом Росії Владіміром Путіним та іншими причетними до воєнних злочинів в Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL Nieuws.
Резолюцію до парламенту внесла партія D66, яка ще з референдуму 2016 року про ратифікацію угоди про асоціацію України та ЄС висловлювала підтримку Києву.
На думку політсили, Гаага - це логічний вибір для створення спецтрибуналу щодо Росії, оскільки тут уже розташований Міжнародний кримінальний суд і працювали попередні трибунали щодо воєнних злочинів.
Член D66 Сьорд Вімер Сьордсма вважає, що трибунал є необхідним для притягнення до відповідальності безпосередньо Путіна, оскільки Міжнародний кримінальний суд не розглядає справи окремих осіб.
У Палаті представників Нідерландів уже лунають заклики почати перші кроки з підготовки такого спецтрибуналу, не чекаючи завершення війни Росії проти України. Так, резолюція містить заклик до влади Гааги почати пошук підходящої будівлі та глави МЗС - заручитися підтримкою ЄС і ООН.
Нагадаємо, в липні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав створити Спеціальний трибунал для притягнення вищого військового та політичного керівництва Російської Федерації до відповідальності за скоєні в Україні злочини.
Пізніше він визнав, що дискусія серед демократичних держав з приводу трибуналу для покарання керівництва РФ за воєнні злочини в Україні непроста через символічну вагу подібних процесів.
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