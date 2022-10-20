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Джонсон хоче змагатися за пост лідера консерваторів після відставки Трасс - Times
18:11 20.10.2022 |
Очікується, що колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон візьме участь у перегонах за лідерство у Консервативній партії, щоб замінити Ліз Трасс, яка в четвер оголосила про свою відставку.
Про це стало відомо політичному редактору Times Стівену Суінфорду, повідомляє "Європейська правда".
"Мені сказали, що Борис Джонсон, як очікується, візьме участь у змаганні за лідерство консерваторів. Він проводить зондування, але, як кажуть, вважає, що це питання національних інтересів", - написав редактор у своєму Twitter.
Нагадаємо, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку.
Її заява прозвучало на 45-й день перебування на посаді прем'єр-міністра. Її термін перебування на посту став найкоротшим в історії.
Через економічні потрясіння, спричинені ухваленням міні-бюджету, депутати британського парламенту від Консервативної партії почали публічно закликати прем'єр-міністерку піти у відставку. Але сама Трасс, вибачившись за помилки, до сьогодні виключала таку можливість.
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