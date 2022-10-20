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Ліз Трасс подала у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії
16:04 20.10.2022 |
Прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Я прийшла на посаду в часи великої економічної та міжнародної нестабільності. Сім'ї та підприємства були стурбовані тим, як оплачувати свої рахунки", - сказала вона.
Трасс додала, що вона була обрана "з мандатом змінити це" і її уряду вдалося досягти успіху у зменшенні рахунків громадян.
"Я не можу реалізувати мандат, який мені довірили. Я повідомила королю про наміри подати у відставку" - визнала вона.
За її словами, будуть проведені вибори керівництва Консервативної, які "мають бути завершені протягом наступного тижня".
Трасс сказала, що "це забезпечить нам продовження виконання наших фінансових планів".
Вона залишиться на посаді прем'єр-міністра до обрання наступника.
Оголошення про відставку прозвучало на 45й день перебування Ліз Трасс на посаді прем'єр-міністра. Її термін перебування на посту став найкоротшим в історії.
Ще напередодні в її офісі запевняли, що вона не збирається у відставку. Однак ввечері подала у відставку глава МВС Суелла Браверман і натякнула, що прем'єрці слід зробити те саме.
Браверман стала другою міністеркою уряду Трасс, що пішла з посади через трохи більш як 40 днів його роботи. Минулого тижня прем'єрка звільнення міністра фінансів Квасі Квартенга, який представив розкритиковану податкову реформу.
У четвер стало відомо, що до відставки Трасс закликають 14 членів Консервативної партії.
Нагадаємо, у понеділок новопризначений міністр фінансів Британії Джеремі Гант оголосив про фактичне скасування податкової реформи, яку ініціювала Трасс і через яку Консервативна партія почала обговорювати її відставку.
Через економічні потрясіння, спричинені ухваленням міні-бюджету, депутати британського парламенту від Консервативної партії почали публічно закликати прем'єр-міністерку піти у відставку. Але сама Трасс, вибачившись за помилки, виключила таку можливість.
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