TSMC розглядає розширення виробництва в Японії для зниження геополітичних ризиків

Тайванський контрактний виробник напівпровідників TSMC розглядає можливість розширення виробничих потужностей у Японії, пише The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела. Зумовлено це бажанням компанії зменшити геополітичні ризики для своєї подальшої діяльності - компанії може зашкодити загостренню відносин США та Китаю, а також китайські претензії на Тайвань.

За словами джерел, такий варіант розвитку подій влаштовує владу Японії. В уряді дали зрозуміти, що не заперечують проти розширення TSMC в країні на додачу до заводу, що будується, але рішення все ще не прийняте. В даний час TSMC будує свій перший завод з виробництва мікросхем у Японії на острові Кюсю. Вартість проекту становить близько $7 млрд. Проект субсидується урядом Японії.

Майбутній завод TSMC в Японії буде випускати не чіпи із застосуванням 16-нм та 28-нм техпроцесів, що використовуються в автомобілях, та багатьох інших сферах. Будівництво заводу веде компанія Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, контрольний пакет акцій якої належить TSMC. Запуск виробництва відбудеться наприкінці 2024 року.

За словами джерел, у разі ухвалення рішення про подальше розширення, TSMC може налагодити на Кюсю виробництво більш розвинених чіпів. Представник TSMC заявив ресурсу The Wall Street Journal, що будівництво йде відповідно до графіка, і відмовився коментувати чутки про його можливе розширення. Представник міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, який займається напівпровідниковою промисловістю, теж відмовився від коментарів.

Японія, яка раніше лідирувала з виробництва напівпровідників, зараз поступається на цьому ринку Тайваню та США. Торік у грудні парламент Японії схвалив виділення 774 млрд ієн ($5,2 млрд) на відновлення вітчизняної напівпровідникової промисловості. До 2030 року Японія планує збільшити доходи від випуску від чіпів до майже $100 млрд, що приблизно втричі більше за показник 2020 року.

Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії заявило про готовність субсидувати до половини вартості будівництва заводу TSMC, а максимальна сума зобов'язань становить $3,2 млрд. Учасники проекту кажуть, що субсидії дозволили TSMC змиритися з проблемами будівництва в Японії, де трапляються перебої з електропостачанням, а також високий ризик землетрусів та інших стихійних лих.