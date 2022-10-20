ЄС прямо контролює лише невелику частину газових запасів

Країни Євросоюзу мають прямий контроль лише над невеликою частиною своїх газових запасів, адже решта знаходяться у власності компаній - це може призвести до дефіциту у низці країн та стрімкого зростання цін.

Про це повідомляє Bloomberg з огляду на власні розрахунки.

Лише близько 10% газу в сховищах від Італії до Нідерландів знаходиться під прямим контролем державних чиновників через національні стратегічні резерви, показують розразунки агентства.

Решта знаходиться в руках міжнародних торгових компаній, енергетичних компаній та промислових груп. Це означає, що компанії можуть вільно продавати цей газ іншим країнам за найвищою ціною, а відтак похолодання в Німеччині може спровокувати дефіцит газу у її сусідів і похитнути європейську солідарність у процесі.

За словами Ґрема Фрідмана, аналітика консалтингової компанії Wood Mackenzie, у разі низьких температур взимку запаси газу у сховищах можуть опуститися нижче 10% до кінця березня. Це може викликати нову боротьбу за запаси напередодні наступної зими.

Дані щодо власників запасів газу у ЄС не є відкритими, проте значна їхня частина знаходиться у державних компаній, які повинні будуть відбирати паливо для постачання домогосподарств і бізнесу, за словами людей, знайомих з цим питанням.

Менші обсяги знаходиться в руках торгових компаній, таких як Glencore Plc і Vitol Group, які передовсім зацікавлені в максимізації вартості своїх портфелів.