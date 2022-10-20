Фінансові новини
- |
- 20.10.22
- |
- 14:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС прямо контролює лише невелику частину газових запасів
12:10 20.10.2022 |
Країни Євросоюзу мають прямий контроль лише над невеликою частиною своїх газових запасів, адже решта знаходяться у власності компаній - це може призвести до дефіциту у низці країн та стрімкого зростання цін.
Про це повідомляє Bloomberg з огляду на власні розрахунки.
Лише близько 10% газу в сховищах від Італії до Нідерландів знаходиться під прямим контролем державних чиновників через національні стратегічні резерви, показують розразунки агентства.
Решта знаходиться в руках міжнародних торгових компаній, енергетичних компаній та промислових груп. Це означає, що компанії можуть вільно продавати цей газ іншим країнам за найвищою ціною, а відтак похолодання в Німеччині може спровокувати дефіцит газу у її сусідів і похитнути європейську солідарність у процесі.
За словами Ґрема Фрідмана, аналітика консалтингової компанії Wood Mackenzie, у разі низьких температур взимку запаси газу у сховищах можуть опуститися нижче 10% до кінця березня. Це може викликати нову боротьбу за запаси напередодні наступної зими.
Дані щодо власників запасів газу у ЄС не є відкритими, проте значна їхня частина знаходиться у державних компаній, які повинні будуть відбирати паливо для постачання домогосподарств і бізнесу, за словами людей, знайомих з цим питанням.
Менші обсяги знаходиться в руках торгових компаній, таких як Glencore Plc і Vitol Group, які передовсім зацікавлені в максимізації вартості своїх портфелів.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«У нас не може бути якогось армагеддону, що все розіб'ють і все згасне». Голова ДТЕК про удари по енергосистемі
|Нова справа Микитася. Яких ходів чекати від Банкової
|Що принесе Україні головування нашого фінансового міністра в Раді керуючих МВФ
|Визнати Ічкерію. Для чого це робиться
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|ЄС запровадив антиіранські санкції за постачання безпілотників Росії
|TSMC розглядає розширення виробництва в Японії для зниження геополітичних ризиків
|ЄС прямо контролює лише невелику частину газових запасів
|Влада США виділять $2,8 млрд на розвиток місцевого виробництва батарей для електромобілів
|Зрозуміти Туреччину: що змушує Ердогана одночасно допомагати Путіну та Україні
|Німеччина і Франція відклали двосторонній саміт через розбіжності у сферах енергетики та оборони
|США допоможуть у відновленні інфраструктури України
Бізнес
|Обмеження Байдена щодо чіпів у Китаї свідчать про зміну поглядів США на технології
|Німеччина оштрафувала Telegram на понад 5 млн євро через відмову співпрацювати
|Honda представила новий позашляховик Prologue
|Чорний список драйверів Microsoft оновлювався некоректно, через що ПК з Windows залишалися відкритими для шкідливих атак близько 3 років
|«Дідько з ним» — Ілон Маск каже, що Starlink й надалі залишатиметься безплатним в Україні попри «втрачання грошей»
|Netflix запустить підписку з рекламою в листопаді
|Найбільші у світі постачальники чипів припиняють співпрацю з Китаєм, - FT