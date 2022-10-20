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Влада США виділять $2,8 млрд на розвиток місцевого виробництва батарей для електромобілів
11:37 20.10.2022 |
Адміністрація президента США в середу заявила, що виділить 2,8 мільярда доларів у вигляді грантів на проекти щодо розширення виробництва в США батарей для електромобілів, а також для видобутку мінералів, необхідних для цього виробництва.
"В даний час практично весь літій, графіт і нікель для батарей, розчини солей для електролітів, що сполучають для електродів і залізофосфатний катодний матеріал, виробляються за кордоном, в основному в Китаї, який контролює ланцюжки поставок багатьох з цих ключових ресурсів", - йдеться в інформаційному бюлетені Білого дому.
Гранти, фінансування яких проводитиметься в рамках двопартійного закону президента про інфраструктуру на 1 трлн доларів, дозволять американським виробничим та переробним компаніям щонайменше в 12 штатах видобувати та обробляти більше літію, графіту, нікелю та інших матеріалів, що використовуються при виробництві батарей.
"Виробництво сучасних батарей і компонентів безпосередньо в США прискорить перехід від викопного палива до задоволення високого попиту на електромобілі, створюючи більше робочих місць, що добре оплачуються, по всій країні", - заявила міністр енергетики Дженніфер Гренхолм (Jennifer Granholm).
Білий дім поставив собі за мету, щоб до 2030 року електромобілі становили половину всіх продажів нових автомобілів у США, і зобов'язався замінити федеральний парк із 600 000 легкових та вантажних автомобілів на електромобілі до 2035 року. Адміністрація Байдена також розробила план виділення штатам 5 мільярдів доларів для фінансування встановлення зарядних пристроїв для електромобілів на національних автомагістралях.
Також виділяється фінансування на будівництво першого в США великомасштабного комерційного підприємства з виробництва солей літієвого електроліту та створення підприємства з виробництва сполучного для електродів, які мають покрити 45% очікуваного внутрішнього попиту на батареї для електромобілів до 2030 року.
За даними Міністерства енергетики США, проекти, що фінансуються, сприятимуть видобутку літію, графіту та нікелю достатнього для забезпечення випуску близько 400 000 електромобілів на рік.
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