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АНАЛІТИКА

Німеччина і Франція відклали двосторонній саміт через розбіжності у сферах енергетики та оборони

 

Берлін і Париж змушені відкласти довгоочікуваний двосторонній саміт на тлі розбіжностей у таких ключових сферах політики, як оборона та енергетика.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Лише за день до важливого саміту ЄС у Брюсселі в четвер і п'ятницю, на якому, як очікується, лідери будуть сперечатися про те, як реагувати на стрімке зростання цін на енергоносії, Німеччина та Франція оголосили, що щорічну франко-німецьку раду міністрів, заплановану на наступну середу у Фонтенбло, що на південь від Парижа, перенесуть на січень.

Офіційно обидві сторони заявили, що "труднощі в порядку денному деяких міністрів" стали причиною несподіваного відтермінування двостороннього засідання кабінету міністрів.

Принаймні п'ять міністрів канцлера Німеччини Олафа Шольца, включно з міністеркою закордонних справ Анналеною Бербок, скаржилися на те, що наступна середа випала б на рідкісний тиждень, коли вони могли б відпочити разом зі своїми дітьми, оскільки у них будуть шкільні канікули.

"Це, однак, здається непереконливим аргументом, коли на континенті вирує війна. Насправді причина відтермінування криється в суттєвих розбіжностях з питань енергетики та оборони, через які обом сторонам було важко домовитися про спільну декларацію, яку вони планували підписати", - зазначає видання.

Офіційні представники обох сторін заявили, що переговори між Парижем і Берліном були особливо важкими з енергетичних питань - таких, як будівництво трубопроводу Midcat, що йде з Піренейського півострова в Північну Європу.

Між двома країнами також існують розбіжності з приводу вимоги Франції запровадити граничні ціни на газ і електроенергію, а також з питань оборони, таких як спільне розроблення винищувача Future Combat Air System (FCAS).

Самостійний підхід Німеччини до вливання 200 мільярдів євро в німецьку економіку, щоб пом'якшити наслідки зростання цін на енергоносії, також викликав гнів у Франції, яка вважає, що Берлін мав проконсультуватися зі своїми союзниками з приводу таких масштабних виплат, що можуть позначитися на внутрішньому ринку.

Офіційний представник Єлисейського палацу підтвердив, що оборона та енергетика - дві сфери, в яких необхідний прогрес, і що Макрон і Шольц призначать дату наступної двосторонньої зустрічі, коли вони зустрінуться в Брюсселі в четвер.

Спільні зустрічі франко-німецького уряду проводять із 2003 року щонайменше раз на рік, але 2020 року їх скасували, а 2021 року проводили тільки в режимі відеоконференції через пандемію коронавірусу.
 

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