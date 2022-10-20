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Німеччина і Франція відклали двосторонній саміт через розбіжності у сферах енергетики та оборони
10:41 20.10.2022 |
Берлін і Париж змушені відкласти довгоочікуваний двосторонній саміт на тлі розбіжностей у таких ключових сферах політики, як оборона та енергетика.
Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".
Лише за день до важливого саміту ЄС у Брюсселі в четвер і п'ятницю, на якому, як очікується, лідери будуть сперечатися про те, як реагувати на стрімке зростання цін на енергоносії, Німеччина та Франція оголосили, що щорічну франко-німецьку раду міністрів, заплановану на наступну середу у Фонтенбло, що на південь від Парижа, перенесуть на січень.
Офіційно обидві сторони заявили, що "труднощі в порядку денному деяких міністрів" стали причиною несподіваного відтермінування двостороннього засідання кабінету міністрів.
Принаймні п'ять міністрів канцлера Німеччини Олафа Шольца, включно з міністеркою закордонних справ Анналеною Бербок, скаржилися на те, що наступна середа випала б на рідкісний тиждень, коли вони могли б відпочити разом зі своїми дітьми, оскільки у них будуть шкільні канікули.
"Це, однак, здається непереконливим аргументом, коли на континенті вирує війна. Насправді причина відтермінування криється в суттєвих розбіжностях з питань енергетики та оборони, через які обом сторонам було важко домовитися про спільну декларацію, яку вони планували підписати", - зазначає видання.
Офіційні представники обох сторін заявили, що переговори між Парижем і Берліном були особливо важкими з енергетичних питань - таких, як будівництво трубопроводу Midcat, що йде з Піренейського півострова в Північну Європу.
Між двома країнами також існують розбіжності з приводу вимоги Франції запровадити граничні ціни на газ і електроенергію, а також з питань оборони, таких як спільне розроблення винищувача Future Combat Air System (FCAS).
Самостійний підхід Німеччини до вливання 200 мільярдів євро в німецьку економіку, щоб пом'якшити наслідки зростання цін на енергоносії, також викликав гнів у Франції, яка вважає, що Берлін мав проконсультуватися зі своїми союзниками з приводу таких масштабних виплат, що можуть позначитися на внутрішньому ринку.
Офіційний представник Єлисейського палацу підтвердив, що оборона та енергетика - дві сфери, в яких необхідний прогрес, і що Макрон і Шольц призначать дату наступної двосторонньої зустрічі, коли вони зустрінуться в Брюсселі в четвер.
Спільні зустрічі франко-німецького уряду проводять із 2003 року щонайменше раз на рік, але 2020 року їх скасували, а 2021 року проводили тільки в режимі відеоконференції через пандемію коронавірусу.
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