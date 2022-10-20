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АНАЛІТИКА

ЗМІ опублікували плани Німеччини з легалізації канабісу

 

Федеральний уряд Німеччини підготував проєкт плану з легалізації канабісу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на проєкт плану пише RND.

Назагал план передбачає, що канабіс більше не буде класифікуватися як наркотичний засіб. При цьому його можуть купувати, зберігати та вживати лише повнолітні громадяни Німеччини і в обсязі не більше 20 грамів.

Планується дозволити особисте вирощування до двох кущів конопель. Вміст наркотичної речовини ТГК в легалізованому канабісі має становити максимум 15%, водночас молоді віком від 18 до 21 року можуть бути продані тільки продукти з вмістом ТГК не більше 10%.

Якщо у неповнолітніх німців виявлять канабіс, до відповідальності їх не притягуватимуть, але речовину конфіскують, а служби у справах молоді можуть зобов'язати молодих людей взяти участь у профілактичних курсах.

Документ також визначає, що магазини з продажу канабісу не можуть розташовуватися близько до шкіл, дитячих та молодіжних закладів. Торгівля без відповідної ліцензії, а також реклама залишатимуться під забороною.

Окремо план визначає, що через законодавство ЄС і міжнародне право імпорт канабісу в Німеччину неможливий, тож попит має задовольнятися виключно за рахунок внутрішнього виробництва.

Очікується, що план з легалізації канабісу має восени представити федеральний міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах, а до кінця року на обговорення парламенту винесуть відповідний законопроєкт.

Уряд Німеччини зобов'язався легалізувати контрольований продаж канабісу дорослим у ліцензованих магазинах у минулорічній коаліційній угоді між трьома партіями. Партії заявили, що план забезпечить контроль якості канабісу, а також захистить молодь.

На початку травня міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах заявив, що планує підготувати законопроєкт у другій половині року після слухань із експертами, а в червні в Німеччині почались експертні слухання з цього питання.
 

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