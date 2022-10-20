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АНАЛІТИКА

Європарламент пропонує збільшити допомогу Україні в бюджеті ЄС на 2023 рік

 

Європейський парламент у середу проголосував за резолюцію про пропозиції щодо бюджету Європейського Союзу на 2023 рік, у якій, серед іншого, пропонує збільшити видатки на допомогу Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Європарламенту.

Євродепутати відхилили майже всі скорочення, запропоновані Радою ЄС на суму понад 1,6 млрд євро, і тим самим відновили проєкт бюджету до рівня, який було запропоновано Європейською комісією.

У контексті підтримки України Європарламент запропонував збільшити бюджет ЄС на 853 мільйони євро, щоб збільшити фінансування ініціатив, спрямованих на підтримку українських біженців і надання їм гуманітарної допомоги.

Також пропонується збільшити бюджет Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва із південними та східними сусідами ЄС (на 162 мільйона євро) та Європейського оборонного фонду й військової мобільності (на 80 мільйонів євро).

Крім того, на 553 мільйона євро Європарламент пропонує збільшити фінансування ініціатив у сфері енергетики й клімату, а додаткові 225 мільйонів євро - на програми подолання пандемії коронавірусу та її наслідків.

Тепер Рада Євросоюзу має знову розглянути проєкт бюджету на 2023 рік, поки не узгодить свої позиції з євродепутатами.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС ухвалила рішення про створення Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні, а також надання ще 500 мільйонів євро у межах програми військової допомоги України, довівши відповідну допомогу до 3,1 мільярда євро.
Ключові теги: ЄС
 

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